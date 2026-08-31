Congo-Kinshasa: Raïssa Malu annonce 78 cantines scolaires pilotes pour la rentrée 2026-2027 au pays

La ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a annoncé lundi 31 août, plusieurs mesures destinées à améliorer les conditions d'apprentissage et à renforcer l'encadrement des élèves, à l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, prévue ce mardi 1er septembre.

Dans son message adressé à la communauté éducative nationale, contenu dans un communiqué signé ce 31 août, la ministre Malu a notamment annoncé le lancement de 78 cantines scolaires pilotes ainsi que la création de « Clubs de veille citoyenne » dans les établissements publics.

Elle prévoit de déployer 78 cantines scolaires à travers le pays, à raison de trois structures par province. Cette initiative vise à accompagner les élèves et à améliorer leurs conditions d'apprentissage, précise le document.

Des « Clubs de veille citoyenne » seront également mis en place afin de promouvoir auprès des élèves le civisme, le patriotisme et le respect du bien commun.

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Raïssa Malu a par ailleurs appelé les élèves à faire preuve d'assiduité, de discipline et de persévérance au cours de cette nouvelle année scolaire.

La gratuité de l'enseignement de base maintenue

Mme Malu a également réaffirmé le maintien de la gratuité de l'enseignement primaire public. Elle a appelé les gestionnaires des établissements scolaires au respect des dispositions légales et les a mis en garde contre les pratiques irrégulières susceptibles de priver les enfants de leur droit à l'éducation.

Dans les provinces touchées par l'épidémie d'Ebola, le ministère prévoit de renforcer les mesures sanitaires dans les établissements scolaires.

Un dispositif d'enseignement à distance pourra être activé lorsque la situation épidémiologique l'exigera, afin d'assurer la continuité des apprentissages.

La question sécuritaire figure également parmi les préoccupations soulevées dans le document. Le Gouvernement entend favoriser la reprise des cours partout où les conditions le permettent dans les régions affectées par les conflits.

« Partout où les conditions le permettent, l'école doit reprendre », a déclaré Raïssa Malu, réaffirmant le droit à l'éducation des élèves vivant dans les zones affectées par l'insécurité.

Le Gouvernement annonce enfin la poursuite des chantiers relatifs à la régularité de la paie, à la retraite et à la protection sociale du personnel enseignant.