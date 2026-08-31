Congo-Kinshasa: 67 enfants orphelins et vulnérables reçoivent des kits scolaires pour la rentrée à Nyiragongo

31 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

67 enfants orphelins et vulnérables du territoire de Nyiragongo, au Nord-Kivu, ont reçu des fournitures scolaires. L'assistance leur a été remise samedi 29 août par l'ONG locale Jirani Msaada, à la veille de la rentrée scolaire 2026-2027, prévue le 1er septembre en RDC.

Chaque bénéficiaire a reçu des cahiers, des stylos, un uniforme scolaire et une paire de chaussures. Cette initiative vise à permettre à ces enfants d'aborder la nouvelle année scolaire avec le matériel nécessaire.

Une initiative soutenue par des dons

Selon le coordonnateur de Jirani Msaada, cette assistance est rendue possible grâce à une collecte de fonds organisée ces derniers mois auprès de personnes de bonne volonté.

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Jackson Kavyavu explique que l'organisation en est à la quatrième année de mise en oeuvre de cette initiative.

« Tout au long de l'année, Jirani Msaada collecte des fournitures scolaires afin d'aider les enfants en situation de vulnérabilité à bien préparer leur rentrée. »

L'ONG accompagne également certains bénéficiaires dans leur scolarisation, notamment à travers la prise en charge des frais scolaires selon les moyens disponibles, ainsi qu'un soutien sanitaire.

Malgré cette assistance, plusieurs besoins demeurent dans le territoire de Nyiragongo. L'organisation évoque notamment les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux enfants, dont la malnutrition.

Jirani Msaada appelle les personnes de bonne volonté à poursuivre leur soutien en faveur des enfants vulnérables du territoire.

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