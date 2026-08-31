Congo-Kinshasa: Plus de 300 enfants vulnérables reçoivent des kits scolaires à Kimbanseke (au pays)

Plus de 300 enfants issus de familles défavorisées ont reçu samedi 29 août 2026 des fournitures scolaires dans la commune de Kimbanseke, à Kinshasa, à la veille de la rentrée scolaire 2026-2027.

Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la campagne « Rentrée scolaire pour tous », une initiative visant à faciliter l'accès à l'éducation aux enfants issus de familles défavorisées pour une reprise des cours dans la dignité.

Un soutien indispensable face à la précarité

La commune de Kimbanseke est confrontée à une forte pression démographique et à un niveau de pauvreté élevé, maintenant de nombreux ménages dans une précarité extrême malgré la proximité de la ville-province. C'est pour répondre à ces défis socio-économiques que la Fondation GRAME a mobilisé des équipements complets comprenant des sacs à dos, des uniformes, des chaussures de sport, des cahiers, des stylos, des crayons de couleur, des ardoises et d'autres fournitures essentielles.

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La promotrice de la structure, Julie Nsuele, a exprimé sa gratitude envers tous les contributeurs ayant permis le succès de l'opération, réaffirmant au passage la volonté de la fondation de placer l'éducation au coeur de son action philanthropique.

Saluant ce geste de générosité qui allège leurs charges financières, les parents des élèves bénéficiaires ont remercié l'organisation et lancé un appel aux personnes de bonne volonté pour qu'elles emboîtent le pas à cette initiative solidaire.