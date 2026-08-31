Congo-Kinshasa: La clé de répartition de l'héritage en droit des successions congolais

31 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le code de la famille a prévu de quelle manière l'héritage doit être partagé entre les enfants, le conjoint survivant, les frères, soeurs et parents de la personne décédée.

En réalité, les orphelins et leurs mères vivent le calvaire même pendant les obsèques. Les oncles paternels font pression pour obtenir immédiatement les documents parcellaires.

Ils prennent sans pitié tous les biens, les enfants et leur mère sont chassés sans autre forme de procès au nom de la coutume.

Au lieu d'engager des poursuites judiciaires, la veuve préfère se resigner craignant pour la vie de ses enfants.

Que prévoit le code de la famille concernant la répartition de l'héritage ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec Maitre Ali Tshibuabua, avocat aux barreaux de Kinshasa-Gombe, de Kananga et de Bruxelles, spécialiste en matière de succession internationale.

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