Congo-Kinshasa: Au pays - Promotion de l'entrepreneuriat éstudiant par la FNJEC

La Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo (FNJEC) à travers sa Commission des Etudiants Entrepreneurs organise le 09 septembre prochain à Kinshasa la deuxième édition du Forum National sur l'Entrepreneuriat Estudiantin.

Un forum qui va réunir les jeunes étudiants entrepreneurs autour de l'entrepreneuriat face aux grands défis nationaux que sont l'emploi, l'environnement et l'innovation technologique.

Avant la tenue de cette conférence qui réunira plus de 300 jeunes venus de divers horizons, un concours de l'étudiant entrepreneur sera lancé pour sélectionner les projets innovants qui seront finances.

Comment promouvoir l'entrepreneuriat estudiantin en République Démocratique du Congo ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec ses invités :

-Ally Musasa, président de la commission des étudiants entrepreneurs au sein de la Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo (FNJEC)

-Gabriel Lomengo Shango, Président du Réseau des Coachs Professionnels en Entrepreneuriat du Congo .