Congo-Kinshasa: L'Ordre des infirmiers alerte sur la progression du diabète et de l'hypertension au Maniema

31 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Ordre des infirmiers du Maniema alerte sur la progression du diabète et de l'hypertension artérielle dans la province. Ce constat intervient après une campagne de dépistage gratuit organisée à Kindu samedi , au cours de laquelle plus de 700 personnes ont bénéficié d'un contrôle de la tension artérielle et de la glycémie.

À l'issue de cette campagne, le président provincial de l'Ordre des infirmiers du Maniema, Baruani Musenge Bamu, appelle la population à se faire dépister régulièrement. Il souligne que l'hypertension et le diabète peuvent évoluer pendant longtemps sans provoquer de symptômes apparents.

Ces deux pathologies, souvent qualifiées de « maladies silencieuses », peuvent ainsi ne pas être détectées à temps en l'absence de contrôles réguliers.

Encourager le dépistage régulier

Pour l'Ordre des infirmiers, le dépistage constitue un moyen de détecter plus tôt les personnes présentant une hypertension ou une glycémie élevée et de favoriser leur prise en charge.

Baruani Musenge Bamu s'entretient avec Florence Kiza.

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