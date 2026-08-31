Cote d'Ivoire: Master professionnel « gouvernance des politiques publiques » à l'Ena - Les inscriptions démarrent le 1er septembre

Les inscriptions pour la troisième promotion du Master professionnel « gouvernance des politiques publiques » à l'Ecole nationale d'administration (Ena) se dérouleront du 1er au 12 septembre 2026.

Dans un communiqué datant du lundi 31 août 2026, le directeur de la Recherche et de l'intelligence du service public, Dr Moussa Sangaré, précise que sont concernés, les fonctionnaires et agents de l'Etat, des élus de la nation, du personnel des collectivités territoriales, des cadres des administrations publiques et parapubliques, ainsi que des agents des organisations publiques.

Les candidats doivent obligatoirement être titulaires et non cumulativement d'un diplôme minimum de niveau Bac+4 ou équivalent, d'un diplôme du cycle supérieur (CS) ou du cycle moyen supérieur (Cms) de l'Ecole nationale d'administration (Ena).

Ce master qui se fait en collaboration avec l'Université Alassane Ouattara (Uao) de Bouaké, vise à renforcer les compétences techniques et comportementales des acteurs de l'administration publique dans les domaines de la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des politiques publiques, dans une perspective d'amélioration qualitative de l'action publique.

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Le dossier est composé d'une demande de candidature adressée au directeur du Master « gouvernance des politiques publiques » sous couvert du directeur général de l'Ena, une attestation de prise de service, un curriculum vitae actualisé, les photocopies légalisées de l'ensemble des diplômes (du Bac au dernier diplôme obtenu), une attestation de présence au poste, une attestation de non-sanction disciplinaire, une photocopie de la carte nationale d'identité (Cni) ou une attestation en cours de validité et le reçu de paiement des frais de dossier fixés à 25 000 Fcfa.

La sélection se fera en deux étapes, à savoir l'analyse des dossiers de candidature, suivie de la proclamation des résultats de présélection le lundi 14 septembre 2026, et l'entretien avec un jury composé d'universitaires et de hauts cadres de l'administration publique ivoirienne le mardi 15 septembre 2026, suivi de la proclamation des résultats définitifs.