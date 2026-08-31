Cote d'Ivoire: Admis au concours professionnels d'entrée à l'Ens - Les inscriptions démarrent le 3 septembre

Les inscriptions à la scolarité centrale pour l'année académique 2026-2027 des admis aux concours professionnels d'entrée à l'Ecole normale supérieure (Ens) se dérouleront du jeudi 3 au mardi 8 septembre 2026, pour toutes les filières.

L'information a été donnée par le directeur du Centre de formation initiale, Dr Traoré Aboubakari, à travers un communiqué en date du 28 août 2026. Les frais d'inscription s'élèvent à 80 000 Fcfa payables par TresorPay-TresorMoney. Le reçu des frais d'inscription doit être imprimé en deux exemplaires.

Le retrait de la pochette à la scolarité centrale et le dépôt des dossiers sur les stands se feront comme suit : mercredi 9 septembre, pour les Cap/PL (toutes disciplines), les Cap/PC (toutes disciplines) et les éducateurs (d'Abah Akassi Tatiana à Diomandé Madoussouh) ; le jeudi 10 septembre 2026, éducateurs (de Diomandé Mamadou à Zouzouko Téhé Oloubly Marianne. L.) et le vendredi 11 septembre 2026, pour les retardataires (PL, PC et Ed).

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Le dossier scolaire comprend une demande d'inscription manuscrite adressée au directeur de l'Ens (sur papier ministre double feuille), la photocopie de l'extrait de l'acte de naissance datant de 2025 ou 2026, la photocopie de la carte nationale d'identité (Cni), la photocopie du diplôme ayant servi à faire le concours d'entrée à l'Ens (pour les Cap/PC, l'arrêté de nomination dans l'emploi exercé, la décision de titularisation ou le Cap (pour les instituteurs).

Il comprend également le dernier diplôme professionnels (pour les Cap/PL), le certificat de première prise ou de reprise de service dans l'emploi exercé, l'attestation de travail ou de présence au poste (datant de moins de 3 mois le jour de l'inscription), une copie du relevé d'identité bancaire (Rib) tirée à la banque contenant 24 caractères.

Par ailleurs, le Rib ne pourra être remplacé qu'après les eux ans de formation, au risque de perdre le pécule de stage en deuxième année, et une pochette d'inscription (à retirer à la scolarité centrale le jour de l'inscription) qui devra contenir : une fiche d'engagement disciplinaire et les dispositions règlementaires relatives à la tenue vestimentaire plus le modèle de couture exigé.

A noter qu'en cas de non-conformité du nom et des prénoms sur les pièces, il faut joindre un acte d'individualité, précise le directeur de la formation initiale.