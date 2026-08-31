Cote d'Ivoire: Projet d'entreprise/Finale de Small Boost 2026 - Huit jeunes âgés de 14 à 20 ans en compétition

Sur 358 candidatures issues de toute la Côte d'Ivoire, huit « petits génies » ont su se distinguer à la 3e édition de Small Boost, un programme gratuit initié par l'entreprise sociale Small Graine. Ces jeunes ont identifié un problème réel, construit un modèle économique, calculé une marge unitaire et défendu un prix face à une objection.

Devant le jury et le public, ils défendront, à tour de rôle, leur projet d'entreprise lors de la grande finale de Small Boost, qui se tiendra à 13h 30, le 5 septembre 2026, à l'Institut français de Côte d'Ivoire. L'information a été livrée par les organisateurs à l'occasion d'une conférence de presse tenue le samedi 29 août 2026, à Abidjan-Cocody.

« Les trois lauréats de cette grande finale repartiront avec une enveloppe d'un million de Fcfa pour le premier, de 500 000 Fcfa pour le deuxième et de 250 000 Fcfa pour le troisième », a précisé Marie Konan, fondatrice de Small Graine.

Les candidats de l'édition 2026

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Rayanne, 14 ans, avec son projet « Ayra » : une céréale infantile à base de souchet.

Coumba, 16 ans, avec son projet « Byme » : une marque de soins de la peau à base d'anacarde, formulée contre les troubles de la pigmentation des peaux mélanisées.

Eliakim, 16 ans, avec son projet « Green Vital » : une unité de production de concombres biologiques en culture hors sol.

Marvine, 16 ans, avec son projet « Your Africa Onscreen » : une plateforme de streaming à la séance qui relie les maisons de production africaines au public ivoirien.

Ange, 18 ans, avec son projet « Innova » : une plateforme ludique et interactive consacrée aux héros africains, permettant de découvrir simplement leur histoire et leur parcours.

Epiphane, 19 ans, avec son projet « The Bridge » : une plateforme d'orientation centralisée offrant un accompagnement rapide et personnalisé aux futurs bacheliers.

Aude, 20 ans, avec son projet « Emja » : une application qui facilite l'insertion professionnelle des jeunes étudiants ivoiriens grâce à des outils dédiés.

Bryan, 20 ans, avec son projet « Monjeton » : une application de gestion financière adaptée à l'environnement ivoirien, conçue pour suivre son budget.

Il faut noter que, bien avant que ces finalistes ne se démarquent, ils étaient 25 jeunes à avoir pris part au programme Small Boost, un programme d'accompagnement entrepreneurial qui s'est déroulé du 18 juillet au 29 août 2026.

Durant six semaines, ils ont été formés aux différentes étapes de la création d'entreprise, de l'identification d'un problème à la conception et au test d'une solution viable.

Encadrés par six mentors, les participants ont dû appuyer leurs idées sur des preuves concrètes : entretiens avec des clients, étude de la concurrence, prototypes, tests sur le terrain et estimation des coûts.

À l'issue du parcours, chaque jeune dispose désormais d'un dossier entrepreneurial complet et d'un plan d'action à 30, 60 et 90 jours. « Le programme vise ainsi à transformer le potentiel des jeunes en projets concrets et durables », ont précisé les organisateurs.

Ces derniers ont par la suite indiqué que le ticket d'entrée à la grande finale coûte 5 000 Fcfa. La fondatrice a expliqué que Small Boost est un programme national de détection, de formation et d'accompagnement des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, âgés de 12 à 21 ans, scolarisés ou non.