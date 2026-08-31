Cote d'Ivoire: Culture, numérique et proximité / 20 ans de Moov Africa - La fête se joue sur tous les terrains

À l'occasion de ses 20 ans en Côte d'Ivoire, Moov Africa multiplie les initiatives à travers le pays. Culture, formation numérique, sport et animations de proximité ont rythmé, ces derniers jours, les activités de l'opérateur, notamment à Abidjan et à Soubré.

Le 20e anniversaire de Moov Africa Côte d'Ivoire ne se limite pas à une célébration institutionnelle.

Pour marquer cette étape, l'opérateur de télécommunications a choisi d'aller à la rencontre des populations à travers plusieurs activités mêlant culture, numérique, sport et loisirs.

À Abidjan, le Palais de la Culture de Treichville a été, samedi 29 août 2026, le théâtre de la finale du Clash Musical 2026. Après plusieurs semaines de compétition, plusieurs expressions de la musique ivoirienne se sont retrouvées sur une même scène. Coupé-décalé, Biama, rap ivoire, Ziguéhi, zouglou et musique tradi-moderne ont ainsi rivalisé de créativité devant un public venu nombreux.

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Le Clash Musical célèbre la diversité musicale

Au terme de la compétition, l'Alliance Coupé-Décalé-Biama s'est hissée à la première place, devant l'Alliance Rap Ivoire-Ziguéhi. Le Zouglou a occupé la troisième marche du podium, tandis que l'Alliance des artistes comédiens a terminé quatrième.

Au-delà du classement, cette compétition aura surtout offert une vitrine à plusieurs univers artistiques ivoiriens.

Elle a également permis de mettre en lumière la richesse et la diversité d'une scène musicale en constante évolution.

Pendant ce temps, à Soubré, dans la région de la Nawa, le Moov Tour 2026 a proposé, du 24 au 30 août, une programmation associant activités numériques, sport, loisirs et musique.

Le numérique au coeur du Moov Cyberlab

L'une des principales activités de cette étape a été le Moov Cyberlab, organisé avec le concours de l'UNESCO. Des ateliers gratuits ont permis à des participants, notamment des jeunes, de mieux découvrir les outils informatiques et plusieurs applications de l'intelligence artificielle.

Les formations ont porté notamment sur la création d'images, la rédaction de prompts, la production de textes et de voix ainsi que la réalisation de vidéos réalistes. Une attestation de participation a été remise aux bénéficiaires au terme des sessions.

Dans un contexte marqué par la progression rapide des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, ces apprentissages constituent un moyen pour les jeunes de renforcer leurs compétences et de mieux appréhender les nouveaux usages professionnels du numérique.

Sport, jeux et musique pour rapprocher les populations

Le Moov Tour a également investi le terrain des loisirs. À l'Espace Maracana de Soubré, les populations ont participé à des activités ludiques, notamment des chasses au trésor, des parties de baby-foot et des jeux vidéo.

La semaine d'activités s'est achevée samedi 29 août par un concert gratuit de la Team 2 Poy, figure du Biama Dance. Une prestation qui a permis de clôturer cette étape sur une note musicale.

Une célébration tournée vers les communautés

À travers ces différentes initiatives, la célébration des 20 ans de Moov Africa Côte d'Ivoire s'articule autour de trois axes : la culture, le numérique et la proximité. L'objectif affiché est de partager cette étape anniversaire avec les populations et de créer des espaces d'échange autour des transformations technologiques et culturelles.

La tournée se poursuivra à San Pedro, dans la région du Bas-Sassandra, du 1er au 3 septembre 2026. Cette nouvelle étape devrait prolonger les activités engagées à Soubré et maintenir le cap d'une célébration organisée au contact des communautés.