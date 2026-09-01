Libye: Les camps rivaux signent une feuille de route pour les élections

Après des années d'impasse politique, les principaux acteurs libyens ont signé, le 30 août à Tripoli, un accord prévoyant l'organisation des élections présidentielle et législatives dans un délai de vingt-quatre mois.

Négocié sous l'égide de la Mission d'appui des Nations unies en Libye, le compromis obtenu est le fruit de discussions menées ces derniers mois à Rome, puis à Tunis, entre représentants des principales institutions et forces politiques rivales en Libye. Modeste, cet accord signé est néanmoins un « pas en avant » dans la bonne direction, selon Jalel Harchaoui, analyste affilié au Royal United Services Institute de Londres, au micro de Tangi Bihan.

« C'est une sorte de version plus prudente, mieux corrigée, mieux réfléchie, qui essaie de se souvenir des écueils de 2021», estime Jalel Harchaoui, ajoutant: « Et surtout de permettre un scénario qui évite de rester otage des deux législatures... La raison pour laquelle cela ne s'était pas fait, c'était parce que les deux législatures, la Chambre des représentants à Benghazi, et ce qui fait office de Sénat à Tripoli, ce qui s'appelle le Haut conseil d'État, ont eu pour réflexe de vraiment tout freiner, retarder, temporiser, saboter ».

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L'accord prévoit également la réforme de l'autorité électorale, l'unification des institutions nationales et la mise en place d'un cadre de suivi pour garantir son application.

Le processus politique était bloqué depuis l'annulation des élections de décembre 2021, reportées en raison de profondes divergences sur les règles du scrutin et l'éligibilité des candidats.

Si les institutions libyennes ne valident pas le texte dans un délai d'un mois, les signataires envisagent de le faire adopter comme document constitutionnel avec le soutien de la communauté internationale.

Malgré cet élan diplomatique, de nombreux Libyens restent prudents. Beaucoup s'interrogent sur la volonté réelle des dirigeants de tenir un scrutin susceptible de rebattre les cartes du pouvoir après plus d'une décennie de divisions.