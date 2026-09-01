Alors que la lutte contre l'orpaillage illégal s'intensifie en Côte d'Ivoire, les données publiées ces dernières années par les ministères de l'Environnement, des Eaux et Forêts et de l'Agriculture révèlent l'ampleur des dégâts causés par cette activité clandestine sur les écosystèmes, les ressources en eau, les forêts et les terres agricoles.

Dans ce contexte, le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, a récemment affirmé que 70 % des orpailleurs illégaux seraient des étrangers, ajoutant que les autorités ne connaissent pas toujours leur provenance exacte.

Plusieurs dizaines de milliers d'orpailleurs clandestins et d'hectares détruits

Selon le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, la cartographie nationale réalisée en 2022 a identifié 241 sites d'exploitation minière illégale sur le territoire ivoirien. Ces sites mobiliseraient plus de 23 000 personnes, confirmant l'enracinement du phénomène dans plusieurs régions du pays.

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Les autorités environnementales estiment également que l'orpaillage clandestin constitue désormais l'une des principales causes de dégradation des terres. Entre 2010 et 2020, plus de 20 000 hectares de forêts auraient été détruits en raison de cette activité.

Plus largement, la Côte d'Ivoire a enregistré entre 2000 et 2010 la dégradation de 3 547 093 hectares de terres, soit près de 11 % du territoire national, tandis que 1 607 454 hectares ont subi une baisse de leur productivité.

Un manque à gagner considérable...

Au-delà de la dégradation environnementale, l'exploitation illégale de l'or représente également un manque à gagner important pour l'économie nationale. Selon des estimations relayées par le ministère de l'Environnement, près de 142 tonnes d'or échapperaient chaque année aux circuits officiels, occasionnant des pertes évaluées à environ 4 600 milliards de francs CFA par an.

Face à cette situation, le gouvernement ivoirien a récemment lancé une initiative en faveur d'une coalition africaine contre l'orpaillage illégal, avec pour objectif de renforcer la coopération régionale, le partage d'informations et la lutte coordonnée contre l'exploitation clandestine des ressources minières.

Les ressources en eau sous pression

Le ministère des Eaux et Forêts tire depuis plusieurs années la sonnette d'alarme sur l'impact de l'orpaillage clandestin sur les cours d'eau ivoiriens.

En février 2024, le ministre Laurent Tchagba indiquait que les douze bassins versants du pays étaient affectés par la pollution, précisant que 80 % de cette pollution serait imputable aux activités d'orpaillage clandestin.

Les services techniques du ministère soulignent notamment les risques liés à l'utilisation du mercure et du cyanure, deux produits fréquemment employés dans le traitement du minerai d'or. Ces substances contribuent à la contamination des eaux, des sols et de la chaîne alimentaire, avec des conséquences potentielles sur la santé humaine.

L'agriculture menacée

Les préoccupations ne concernent pas uniquement l'environnement. Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières estime que l'orpaillage illégal constitue une menace directe pour la production agricole et la sécurité alimentaire.

Lors d'une récente visite dans la région de la Bagoué, le ministre Bruno Nabagné Koné a alerté sur la destruction progressive des terres cultivables et sur les risques que fait peser l'occupation anarchique des espaces ruraux par les sites clandestins d'exploitation aurifère.

Selon le ministère, la dégradation des sols, la pollution des cours d'eau et la perte de terres agricoles compromettent durablement les revenus des producteurs ainsi que la capacité des communautés rurales à assurer leur propre sécurité alimentaire.

Une riposte sécuritaire renforcée

Pour enrayer l'expansion du phénomène, l'État a renforcé les opérations du Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal (GS-LOI).

Au cours d'une opération menée simultanément dans plusieurs régions du pays en août 2026, les forces engagées ont procédé à la destruction de 70 dragues, 65 concasseurs, 52 motopompes, 15 laveries clandestines et 88 abris de fortune, tandis que 16 personnes ont été interpellées.

Selon les responsables du ministère des Eaux et Forêts, environ 55,2 kilogrammes de matière aurifère ont également été saisis au cours de l'année écoulée dans le cadre des opérations répressives.

Par ailleurs, le gouvernement affirme avoir procédé au démantèlement de plus de 8 500 sites clandestins depuis 2021, signe de la persistance du phénomène malgré les actions engagées.