Les lampions se sont éteints sur le séminaire de formation auquel prennent part des responsables de médias burkinabè et leurs confrères d'autres pays africains à Pékin en Chine.

C'est dans une ambiance empreinte de confraternité qu'a eu lieu le 27 août dernier, la cérémonie de clôture de l'événement au cours de laquelle des certificats ont été remis aux participants qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux organisateurs.

Co-organisé par la Coopération économique et technique internationale de radiodiffusion et télévision de Chine, le séminaire de formation au profit de responsables de médias burkinabè et leurs confrères d'autres pays, a refermé ses portes le 27 août 2026 à Pékin en Chine. Pendant trois semaines, les professionnels de médias ont eu droit à des communications portant sur, entre autres, les politiques et situations de la Chine ainsi que le développement de ce pays dans le domaine des médias, l'impact et les technologies des nouveaux médias. A cela s'ajoutent des visites de terrain qui ont permis de toucher du doigt certaines réalités.

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A Changsha, dans le Sud du pays, les professionnels de médias burkinabè ont pu visiter certaines entreprises commerciales et certains réservoirs culturels qui retracent l'histoire du peuple chinois. C'est pourquoi la cheffe de délégation de journalistes burkinabè, Alizèta Ouoba/Compaoré, par ailleurs Directrice générale de l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISTIC), dans son discours de clôture, a tenu à saluer les organisateurs du séminaire.

"Nous retournons avec de beaux souvenirs et des connaissances", a-t-elle laissé entendre, tout en plaidant pour une immersion prolongée des séminaristes dans les médias chinois afin d'en apprendre davantage sur l'Intelligence artificielle (IA). Aussi, s'est-elle félicitée du choix des formateurs et des sites stratégiquement identifiés pour les visites.

Quant au vice-président de la Coopération économique et technique internationale de radiodiffusion et télévision de Chine, He Dong Bo, il a souhaité que tout ce que les journalistes burkinabè ont vu et entendu en Chine se transforme en belle amitié. Et de relever que les séminaristes l'ont impressionné par leur "comportement intègre". "Le séminaire, dit-il, est terminé, mais la rédaction du chapitre des relations sino-burkinabè ne fait que commencer". Pour lui, le séminaire a été un partage d'idées et une inspiration mutuelle qui ont permis de tisser des liens.

Avant de reprendre leur vol pour Ouagadougou et ce, après trois semaines de dur labeur, les séminaristes burkinabè ont reçu des certificats, validant ainsi leurs compétences acquises sur l'histoire, l'économie et la culture chinoises ainsi que les techniques modernes de communication et les innovations technologiques. En retour, les journalistes burkinabè ont aussi remis, en guise de souvenirs, des cadeaux symboliques aux organisateurs.