Tunisie: Incendies - L'Union européenne débloque 200.000 euros d'aide d'urgence

L'Union européenne (UE) a annoncé une aide humanitaire d'urgence de 200.000 euros en faveur des populations touchées par les incendies qui frappent plusieurs régions de Tunisie.

Cette enveloppe permettra de renforcer l'intervention du Croissant-Rouge tunisien, avec l'appui de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), auprès des communautés sinistrées.

Selon les données communiquées par l'UE, environ 12.000 hectares de forêts et de terres agricoles ont été endommagés depuis le début de la saison des incendies. Les évaluations réalisées par le Croissant-Rouge tunisien font état d'environ 41.479 personnes touchées, directement par les incendies ou indirectement par les perturbations dans l'approvisionnement en électricité et en eau.

Les dégâts ont notamment affecté des habitations, des locaux commerciaux, des terres agricoles, des arbres fruitiers ainsi que différents moyens de subsistance.

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Une opération au profit de 15.000 personnes

L'aide européenne vise à répondre aux besoins les plus urgents des populations affectées. Elle permettra notamment de fournir des abris et des articles ménagers essentiels, ainsi qu'une aide alimentaire et financière polyvalente.

Le dispositif prévoit également un soutien sanitaire et psychosocial, une assistance dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, ainsi que des actions de protection et de mobilisation communautaire.

L'opération, qui doit s'étendre sur six mois jusqu'à fin février 2027, ciblera environ 15.000 personnes parmi les populations touchées.

Cette contribution de 200.000 euros s'inscrit dans le cadre du Fonds d'urgence pour les interventions en cas de catastrophe (DREF) de la FICR.

Les populations rurales particulièrement vulnérables

Les incendies ont particulièrement affecté les communautés rurales et forestières dont les revenus dépendent de l'agriculture, de l'élevage, des arbres fruitiers et des ressources forestières.

L'UE souligne la vulnérabilité particulière des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques, des femmes enceintes et allaitantes ainsi que des ménages à faibles revenus, confrontés à des difficultés supplémentaires après la perte de logements, de biens ou de moyens de subsistance.

Sur le terrain, le Croissant-Rouge tunisien a mobilisé ses volontaires pour participer aux évacuations, prodiguer les premiers secours, distribuer l'aide humanitaire et l'eau et assurer un accompagnement psychosocial, en coordination avec la Protection civile et les autorités locales.

Deux Canadair italiens mobilisés

Cette nouvelle aide intervient après l'activation du mécanisme européen de protection civile. À la suite de la demande d'assistance formulée par la Tunisie le 23 juillet 2026, le Centre de coordination de la réaction d'urgence de l'UE a facilité le déploiement de deux avions Canadair proposés par l'Italie.

Le mécanisme européen Copernicus a également été activé afin de produire des cartes destinées à appuyer les opérations d'intervention.