Cote d'Ivoire: Produits pétroliers - Les prix globalement maintenus pour le mois de septembre

Les prix à la pompe restent inchangés en septembre 2026, tandis que les produits industriels augmentent selon un communiqué du gouvernement en date du 31 août.

Pour les particuliers, le Super sans plomb est maintenu à 905 FCFA, le pétrole lampant à 780 FCFA et le Gasoil à 850 FCFA.

Le gaz butane domestique est également stable :

- 6 kg : 2 000 FCFA

- 12,5 kg : 5 200 FCFA

- 15 kg : 6 965 FCFA

- 17,5 kg : 8 125 FCFA

- 25 kg : 11 610 FCFA

- 28 kg : 13 000 FCFA

À l'inverse, les tarifs industriels grimpent. Le DDO passe à 946 FCFA/kg contre 850 FCFA en août, le DDO exonéré à 872 FCFA contre 776 FCFA, et le Fuel Oil 180 à 508 FCFA contre 487 FCFA.

Le butane vrac industriel et les bouteilles de plus de 28 kg sont maintenus à 547,037 FCFA/kg.