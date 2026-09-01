Congo-Kinshasa: L'influenceuse Denise Dusauchoy arrêtée en Tanzanie sous mandat d'arrêt international

Le ministère de la Justice de la RDC a confirmé ce mardi 1er septembre, l'arrestation de l'influenceuse congolaise Denise Dusauchoy, (Denise Mukendi) intervenue le 30 août 2026 en Tanzanie, dans le cadre d'une procédure de coopération judiciaire internationale.

Selon le communiqué publié tôt ce matin sur ses réseaux sociaux, le ministère précise que Denise Dusauchoy a été interpellée par les autorités tanzaniennes en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par la justice congolaise.

Le ministère précise que cette opération intervient à la suite de plusieurs démarches judiciaires engagées dans le cadre de dossiers pénaux en cours d'instruction.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Trois commissions rogatoires en Belgique

La Justice congolaise rappelle que cette procédure s'inscrit dans des démarches engagées depuis 2025. En octobre et novembre de cette année-là, le Procureur général près la Cour de cassation avait transmis trois commissions rogatoires internationales aux autorités judiciaires belges.

Ces requêtes concernaient plusieurs dossiers ouverts au Parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe, impliquant notamment Denise Dusauchoy et d'autres personnes. Des mandats d'arrêt internationaux avaient également été émis dans le cadre de ces procédures.

La présomption d'innocence rappelée

Le ministère de la Justice a salué la coopération des autorités tanzaniennes, évoquant leur « collaboration diligente ».

Il rappelle toutefois que l'arrestation constitue un acte de procédure et ne préjuge pas de la culpabilité de l'intéressée. « L'intéressée demeure bénéficiaire de la présomption d'innocence jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive », souligne le communiqué.