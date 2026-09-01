Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er septembre 2026

revue de presse

Afrique du Sud : Le survol d'un stade par deux avions déclenche la polémique

À la veille du choc de rugby entre les Springboks et les All Blacks s'étant déroulé samedi 29 août, deux avions de la compagnie aérienne sud-africaine Airlink ont survolé le stade DHL du Cap, déclenchant une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

Plusieurs internautes et médias ont dénoncé un survol à très basse altitude, estimé à environ 50 pieds au-dessus d’un stade rempli de spectateurs. Certains ont qualifié l’opération d’irresponsable.

La compagnie sud-africaine affirme que le survol avait été préparé, répété et validé par l’Autorité sud-africaine de l’aviation civile. Les deux avions Embraer, décorés aux couleurs des deux équipes, devaient lancer de manière spectaculaire cette grande affiche du rugby mondial. [Source Africanews]

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Cour africaine : La 82e session s’ouvre à Arusha

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a ouvert, lundi à Arusha, sa 82e session ordinaire, qui se déroulera jusqu’au 25 septembre prochain avec un agenda particulièrement chargé, comprenant l’examen d’affaires judiciaires, le prononcé de décisions et le suivi de l’exécution de ses arrêts.

Durant ces quatre semaines de travaux, les juges de la juridiction panafricaine examineront neuf affaires à différents stades de la procédure, rendront six décisions et procéderont à 14 examens de conformité. Plusieurs questions judiciaires, quasi-judiciaires et administratives figurent également au programme.

À l’ouverture de la session, le président de la Cour, le juge Blaise Tchikaya, a souligné l’importance d’une collaboration étroite entre les juges et le greffe afin de permettre à l’institution de mener efficacement à bien son programme de travail. [Source Apanews]

Esclavage et traite transatlantique : Nouvelle étape dans la bataille pour les réparations

La question des réparations liées à l’esclavage et la traite transatlantique vient de franchir un nouveau cap aux Nations unies. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a adopté une recommandation générale appelant les États à prendre des mesures concrètes pour réparer les préjudices causés par la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage et aux discriminations qui en ont prolongé les effets.

Lors de la 118ᵉ session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), achevée le 25 août à Genève, une recommandation générale appelant les États à prendre des mesures concrètes a ainsi été adoptée.

Le texte s’inscrit dans un mouvement diplomatique qui a pris une ampleur particulière cette année, et s’appuie sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée en 1965 et entrée en vigueur en 1969. [Source Afrik.com]

Désertification : L’Égypte accueillera la COP18 en 2028

L’Égypte accueillera en 2028 la COP18 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, une désignation approuvée à l’unanimité à Oulan-Bator le 30 août. Si cette attribution constitue un succès diplomatique pour Le Caire, elle le place surtout devant un défi de taille : relancer les négociations sur un instrument international contraignant pour prévenir et gérer les sécheresses, sujet sur lequel la COP17 n’a pas réussi à aboutir.

La conférence égyptienne devra en effet reprendre le dossier le plus épineux laissé en suspens en Mongolie. Les délégations se sont séparées sans accord sur un cadre juridique renforcé, renvoyant les discussions à la session de 2028.

Parallèlement, les États parties ont maintenu le budget annuel de la Convention autour de 10 millions d’euros, un montant modeste au regard de l’ampleur des enjeux. Le Caire, qui a coordonné sa candidature avec plusieurs ministères dont celui de l’Agriculture, hérite donc d’une mission complexe : transformer les intentions en engagements concrets. [Source Africapresse]

Syrie-Libye - Damas rouvre officiellement son ambassade à Tripoli après quatorze ans de fermeture

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, a officialisé dimanche 30 août à Tripoli la reprise de la présence diplomatique syrienne en Libye, quatorze ans après la fermeture de l’ambassade. Cette réouverture doit notamment permettre d’assurer les démarches administratives de la communauté syrienne et de renforcer la coopération entre les deux pays sur les questions sécuritaires.

"Aujourd'hui, cette ambassade revient pour affirmer l'importance et la valeur de la relation syro-libyenne", a déclaré le ministre syrien, qui a tenu des discussions avec son homologue libyen par intérim Taher El-Baour et a été reçu par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, chef du gouvernement libyen reconnu par l'ONU. [Source Africa Radio]

RDC : Denise Dusauchoy arrêtée en Tanzanie, Kinshasa évoque des procédures pénales en cours

Figure très active sur les réseaux sociaux, Denise Dusauchoy s’est progressivement éloignée du pouvoir congolais pour devenir une voix ouvertement hostile à Kinshasa, affichant son soutien à l'AFC/M23, une coalition rebelle.

La journaliste et influenceuse congolaise, connue pour ses prises de position très critiques envers le pouvoir de Félix Tshisekedi et sa proximité affichée avec la colition rebelle AFC/M23, a été arrêtée le 30 août en Tanzanie à la demande des autorités judiciaires de la RDC.

Dans un communiqué, le ministère congolais de la Justice précise que l’interpellation a été exécutée par les autorités tanzaniennes sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par la justice congolaise. Kinshasa indique que cette mesure s’inscrit dans le cadre de plusieurs « dossiers pénaux en cours d’instruction ». [Source TRT Afrika]

Niger : Mamadou Ismaïla Konaté interpelle Abdelmadjid Tebboune sur le sort de Mohamed Bazoum

L’ancien ministre malien de la Justice Mamadou Ismaïla Konaté interpelle directement le président algérien Abdelmadjid Tebboune sur le sort de Mohamed Bazoum. Dans une lettre ouverte, l’avocat s’interroge sur l’absence de prise de position publique d’Alger en faveur de l’ancien président nigérien, toujours détenu avec son épouse Hadiza plus de trois ans après le coup d’État du 26 juillet 2023.

Mamadou Ismaïla Konaté ne conteste pas le droit de l’Algérie à renouer le dialogue avec Niamey. L’ancien garde des Sceaux malien place plutôt son interpellation sur le terrain de la cohérence diplomatique.

En 2023, Alger avait reconnu Mohamed Bazoum comme président légitime, réclamé le retour à l’ordre constitutionnel et privilégié une solution politique à la crise, tout en s’opposant à une intervention militaire étrangère. Trois ans plus tard, la situation personnelle de l’ancien président reste au centre des préoccupations de l’avocat. Mohamed Bazoum et son épouse sont toujours détenus à Niamey. [Source LSI Africa]

Pipeline Tchad-Cameroun : Une rente à deux, une leçon pour la Cémac

222,2 milliards FCFA encaissés par Yaoundé en six ans : derrière cette manne financière se dessine surtout un modèle de coopération stratégique dont l’Afrique centrale pourrait tirer davantage parti.

Le pipeline Tchad-Cameroun est bien plus qu'un oléoduc. Depuis sa mise en service en 2003, il constitue l'une des infrastructures économiques les plus stratégiques d'Afrique centrale: le pétrole tchadien traverse le territoire camerounais avant d'être exporté depuis Kribi.

Entre 2020 et 2025, le Cameroun a ainsi encaissé 222,2 milliards FCFA de droits de transit, soit environ 37 milliards par an. À fin mai dernier, 15,1 milliards supplémentaires avaient déjà été perçus. Pour Yaoundé, le premier gain est naturellement financier. Mais il est aussi géopolitique. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

En Guinée, des ONG réclament une enquête indépendante après la découverte de six corps dans une fosse commune

Les six dépouilles, toutes celles d’hommes, avaient été découvertes dans une forêt de la préfecture de Forécariah, en Basse Guinée, par des jeunes qui ramassaient du bois de chauffe.

Après la découverte de six corps retrouvés ligotés et les yeux bandés, lundi 24 août, dans une fosse commune dans le sud-ouest de la Guinée, 20 ONG de la société civile africaine « exigent une enquête indépendante et transparente » de la justice guinéenne dans un communiqué transmis lundi à l’Agence France-Presse (AFP).

Parmi ces organisations se trouvent Afrikajom Center, de la figure de la société civile sénégalaise Alioune Tine, et plusieurs sections de l’organisation Tournons la page (TLP), qui réunit les mouvements citoyens du même nom d’une dizaine de pays d’Afrique. [Source Le Monde Afrique]

Sénégal : « JOJ IMPACT » - 1,5 million d'emplois à créer après les Jeux

S'exprimant sur l'apport de la direction du service public national et du volontariat, le colonel Kambel Dieng, directeur de cette institution, a indiqué que le centre équestre de Diamniadio fait partie des infrastructures inscrites dans le cadre du programme « Joj Impact ». « Il s'agit d'un programme mis en place avant, pendant et après les Joj », a-t-il expliqué.

Selon lui, les travaux réalisés au centre équestre sont à la hauteur des attentes. « Le premier constat, c'est que les travaux sont à la hauteur des attentes. À notre niveau, nous avons pu contribuer avec nos urgentistes du service civique, qui sont des gens du métier. Ce sont des plombiers, des électriciens et des menuisiers, bois et aluminium, qui sont venus renforcer et finaliser le chantier avant la cérémonie de ce matin.

Ces trois derniers jours, ils ont pu apporter leur contribution au chantier », a-t-il expliqué. Le directeur du Service civique national et du volontariat a également souligné que ces infrastructures sont appelées à être utilisées après les Jeux. [Source Le Soleil]