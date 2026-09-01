Tunisie: Le chef de l'Etat reçoit le ministre allemand des affaires étrangères (Développement)

TUNIS — Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi au palais de Carthage le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Johann Wadephul.

Cette rencontre a été l'occasion pour le chef de l'État de souligner la profondeur des relations d'amitié entre la Tunisie et l'Allemagne, qui remontent au XIXe siècle et s'unissent aujourd'hui par sept décennies de relations diplomatiques consolidées depuis l'indépendance du pays, grâce à un parcours de coopération fructueux touchant plusieurs domaines économiques, culturels et de développement, selon un communiqué publié par la présidence de la République.

Le président Kaïs Saïed a notamment évoqué la nécessité de réviser plusieurs accords, dont l'accord de partenariat conclu entre la Tunisie et l'Union européenne (UE), afin de le rendre plus équilibré et équitable.

Le chef de l'État a également confirmé la volonté de la Tunisie de renforcer davantage la coopération entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, de l'énergie et de l'innovation technologique.

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Le président de la République s'est aussi arrêté sur la conversion des prêts en investissements, d'autant plus que le peuple tunisien n'en a pas réellement bénéficié ou qu'une grande partie de ces fonds a été détournée, en payant aujourd'hui un lourd tribut.

Enfin, le chef de l'État a estimé que l'humanité entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de son histoire qui exige de nouvelles visions fondées sur une pensée renouvelée, affirmant que la situation ne se stabilisera et que la sécurité ne s'établira qu'à travers une pensée reposant sur la liberté et la justice.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Johann Wadephul, a indiqué, dans une déclaration à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, Kaïs Saïed, que l'Allemagne et l'UE ont été et demeurent « des amis et des partenaires fiables pour la Tunisie », soulignant la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération étroite avec la Tunisie et à élargir les perspectives de partenariat entre les deux pays.

Wadephul a précisé que sa visite en Tunisie coïncide avec la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Allemagne, estimant que ces sept décennies de relations ont permis d'établir une base solide fondée sur la confiance mutuelle, selon une vidéo publiée sur la page officielle de la Présidence de la République.

Il a ajouté que son entretien avec le président Kaïs Saïed a porté sur les relations bilatérales et les évolutions régionales, à la lumière des mutations profondes, des crises et des tensions sécuritaires et économiques que connaît le monde, soulignant que la coopération internationale « est devenue aujourd'hui une nécessité irréfutable».

Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne a mis l'accent sur la dynamique de coopération marquant les relations économiques entre les deux pays, indiquant que l'Allemagne représente un marché central pour les exportations tunisiennes et offre des perspectives prometteuses pour développer davantage les échanges commerciaux, tandis que la Tunisie revêt une importance croissante pour les entreprises et l'industrie allemandes.

Il a estimé que l'interdépendance économique entre les deux pays constitue « un atout mutuel » permettant de favoriser davantage d'échanges commerciaux et d'investissements.

Il a également mis en exergue l'importance des liens humains et sociétaux entre la Tunisie et l'Allemagne, faisant remarquer que les compétences tunisiennes en Allemagne apportent une contribution importante à la société et à l'économie allemandes, en plus du développement de la coopération et des échanges académiques.

Wadephul a en outre abordé la coopération en matière de développement entre les deux pays, soulignant son importance, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de la transition énergétique, de la gestion de l'eau et de la digitalisation, saluant dans ce contexte la signature de nouveaux accords lors de cette visite.

Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne a exprimé sa conviction que le dialogue et la coopération contribueront à élargir les perspectives de partenariat et de vivre-ensemble entre les deux peuples.