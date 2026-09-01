Congo-Kinshasa: Le Président Félix Tshisekedi est arrivé en Israël pour une visite de travail

31 Août 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

À l'invitation de son homologue israélien Isaac Herzog, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 31 août en Israël pour une visite de travail consacrée au renforcement de la coopération bilatérale.

Au cours de sa visite à Jérusalem, le Chef de l'État aura des entretiens avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, puis avec son homologue Isaac Herzog.

Les discussions porteront sur la sécurité, la défense, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et les hautes technologies -- des secteurs clés pour le développement et la souveraineté de la RDC.

Le Président de la République fera également le point sur les mémorandums d'entente signés le 27 juillet dernier par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, tout en évaluant les opportunités d'investissement israélien dans le cadre du Corridor de Lobito.

S'inscrivant dans la continuité du renforcement des relations bilatérales, ce second déplacement officiel fait suite à la visite présidentielle de 2021. Une dynamique fortement intensifiée par le déplacement à Kinshasa du Président Isaac Herzog, le 11 novembre 2025.

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