Madagascar: La banque centrale annonce l'ouverture de points de collecte d'or

La Banque centrale de Madagascar a annoncé, il y a quelques jours, l'ouverture prochaine de points de collecte d'or dans quatre régions de la Grande Île à haut potentiel aurifère. Avec ce nouveau dispositif, l'institution financière publique entend poursuivre un double objectif : augmenter ses réserves du précieux métal tout en essayant de formaliser et d'encadrer une filière largement contrôlée par de puissants réseaux de trafiquants.

Ambilobe et Maevatanana, dans le nord, Miandrivazo, dans l'ouest, et Mananjary, dans le sud-est. C'est autour de ces quatre villes que la Banque centrale de Madagascar veut acheter de l'or. Elle en possède aujourd'hui une tonne dans ses coffres et compte augmenter ce volume, en suivant une tendance mondiale, au niveau des banques centrales.

L'objectif pour la Grande Île : renforcer et diversifier ses réserves de change au bénéfice de la stabilité de l'ariary. La monnaie nationale malgache est soumise à de fortes fluctuations.

Avec ces points de collecte, l'institution souhaite aussi favoriser la traçabilité du précieux métal, le contrôle de sa qualité et améliorer les conditions de travail des orpailleurs, en éliminant l'utilisation de mercure dans les exploitations artisanales.

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En bref, il s'agit d'encadrer cette filière employant 600 000 personnes, selon la Banque centrale, principalement de façon informelle, et de tenter de faire reculer la contrebande.

L'an dernier, seulement 13 kilos d'or ont été vendus à des acheteurs étrangers via le guichet unique d'exportation, la plateforme de commerce légal, tandis qu'en 2024, le ministère des Mines estimait qu'une tonne d'or sortait clandestinement du pays chaque mois. Un trafic extrêmement juteux, échappant à toute taxation à Madagascar.