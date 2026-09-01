Tunis — Des accords de coopération d'une valeur de plus de 100 millions d'euros ont été signés, lundi à Tunis, entre la Tunisie et l'Allemagne.

Ces accords de coopération, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, portent notamment sur le soutien aux PME, l'accélération de la transition énergétique, environnementale et numérique, le développement régional, la formation professionnelle et l'emploi.

Il a annoncé que la Tunisie et l'Allemagne devraient également signer, d'autres accords, d'une valeur avoisinant les 40 millions d'euros, consacrés au secteur de l'économie verte.

Le ministre des Affaires étrangères s'exprimait lors d'un point point de presse conjoint tenu avec son homologue allemand, Johann Wadephul, qui effectue, lundi, une visite officielle en Tunisie.

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Cette visite, a souligné Mohamed Ali Nafti, constitue une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre la Tunisie et l'Allemagne, d'autant plus qu'elle coïncide avec la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il a ajouté qu'elle intervient, également, à la suite de la visite de travail qu'il a lui-même effectuée à Berlin en mars dernier.

S'agissant de l'entretien qui a réuni les deux parties, Mohamed Ali Nafti a déclaré que celui-ci s'inscrit dans le prolongement du dialogue engagé et des entretiens constructifs tenus avec plusieurs responsables allemands dont la présidente du Bundestag, la ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement et plusieurs acteurs économiques et représentants d'institutions de recherche allemandes.

Ces rencontres ont permis, a-t-il conclu, d'examiner les moyens de développer les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l'Allemagne.

A cette occasion, le ministre a salué le soutien apporté par le partenaire allemand aux efforts de développement de la Tunisie à travers la mise en oeuvre de projets de coopération couvrant plusieurs secteurs prioritaires, notamment la gestion des ressources en eau, les transitions énergétique et numérique, le développement économique durable, la formation professionnelle et l'emploi.

Il a exprimé, à cet égard, la volonté de la Tunisie d'enrichir davantage ce partenariat et de le mettre en harmonie avec les choix nationaux prévus par le Plan de développement tunisien 2026-2030.

Le ministre s'est félicité du niveau distingué atteint par les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Il a indiqué que plus de 320 entreprises allemandes opèrent actuellement en Tunisie dans plusieurs secteurs à forte valeur ajoutée, notamment les industries automobiles et électroniques, le textile et les technologies modernes.

Il a souligné que les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint un niveau record en 2025, dépassant 5,3 milliards d'euros, ce qui confère à la Tunisie une position importante parmi les partenaires commerciaux de l'Allemagne dans la région MENA.

Les deux ministres ont, par ailleurs, abordé les relations tuniso-européennes et la volonté de la Tunisie de développer l'accord d'association qui la lie à l'Union européenne.

A ce propos, le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité de réviser cet accord sur la base du respect mutuel, de manière qu'il soit en adéquation avec les mutations géostratégiques et économiques que connaît l'espace euro-méditerranéen.

Par ailleurs, et lors de leur rencontre, les deux responsables ont évoqué plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les véritables défis sécuritaires auxquels fait face la région du Moyen-Orient ainsi que certaines questions liées aux changements climatiques et à leurs répercussions.

Dans ce contexte, Nafti a affirmé que la Tunisie est convaincue que les défis actuels exigent de privilégier le dialogue, de renforcer la concertation et de conjuguer les efforts afin de faire respecter les principes et objectifs consacrés par les conventions internationales, notamment la Charte des Nations Unies.

Il a, dans ce sens, réitéré la position constante de la Tunisie à l'égard de la Cause palestinienne, soulignant que l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans la région demeure tributaire de la pleine jouissance par le peuple palestinien de tous ses droits imprescriptibles, au premier rang desquels son droit légitime à l'établissement de son État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire de la Palestine avec Al-Qods Al-Charif pour Capitale.

De son côté, le ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a salué le partenariat tuniso-allemand qui, a-t-il dit, a connu "une bonne dynamique de croissance".

Il a relevé que les échanges entre les deux pays sont devenus plus importants et diversifiés, faisant noter qu'environ 7.500 jeunes tunisiens étudient dans les universités allemandes et que quelque 70 partenariats existent entre des universités tunisiennes et allemandes.

Il a également souligné la contribution précieuse des compétences tunisiennes spécialisées au système de santé allemand.

Wadephul a, d'autre part, insisté sur l'importance de la coopération économique entre les deux pays, affirmant que l'Allemagne constitue le principal marché d'exportation pour la Tunisie et que la Tunisie revêt une importance pour l'industrie automobile allemande et les entreprises de technologies de l'information.

Il a expliqué que la Tunisie dispose de bonnes conditions d'investissement et de compétences hautement qualifiées et bien formées, constituant ainsi de véritables avantages compétitifs pour le pays.

L'Allemagne souhaite ouvrir de nouveaux marchés en Tunisie et identifier de nouveaux sites de production, a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie allemande a, par ailleurs, fait savoir que son pays entend soutenir la transition économique et énergétique de la Tunisie afin de contribuer à assurer un approvisionnement énergétique durable et de tirer parti des possibilités de coopération dans le domaine des énergies propre.

Il s'est félicité dans ce contexte, de la signature de nouveaux accords de coopération en matière de développement économique, de développement durable et de ressources en eau.

Il a souligné que l'Allemagne n'est pas le seul pays étroitement lié à la Tunisie, mais que l'Union européenne dans son ensemble entretient des relations étroites avec le pays.

L'Union européenne ne représente pas uniquement un marché classique d'une grande importance pour la Tunisie, a-t-il relevé, soulignant qu'"en tant que pays voisins de la Méditerranée", les deux parties souhaitent faire de la région méditerranéenne "un espace de force et de coopération".

Il a rappelé, à cet égard, que les relations entre la Tunisie et l'Union européenne sont anciennes et étroites, la Tunisie étant le premier pays avec lequel l'UE a conclu un accord d'association, il y a 30 ans.

Les deux ministres ont eu un entretien et présidé une séance de travail bilatérale réunissant les membres des délégations des deux pays, à l'issue de laquelle ils ont tenu un point de presse conjoint.