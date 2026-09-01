Tunisie: Le chef de l'Etat reçoit le ministre allemand des affaires étrangères

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu ce lundi au palais de Carthage le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Johann Wadephul.

Cette rencontre a été l'occasion pour le chef de l'État de souligner la profondeur des relations d'amitié entre la Tunisie et l'Allemagne, qui remontent au XIXe siècle et s'unissent aujourd'hui par sept décennies de relations diplomatiques consolidées depuis l'indépendance du pays, grâce à un parcours de coopération fructueux touchant plusieurs domaines économiques, culturels et de développement, selon un communiqué publié par la présidence de la République.

Le président Kais Saïed a notamment évoqué la nécessité de réviser plusieurs accords, dont l'accord de partenariat conclu entre la Tunisie et l'Union européenne, afin de le rendre plus équilibré et equitable.

Le chef de l'État a également confirmé la volonté de la Tunisie de renforcer davantage la coopération entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, de l'énergie et de l'innovation technologique.

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Le président de la République s'est aussi arrêté sur la conversion des prêts en investissements, d'autant plus que le peuple tunisien n'en a pas réellement bénéficié ou qu'une grande partie de ces fonds a été détournée, en payant aujourd'hui un lourd tribut.

Enfin, le chef de l'État a estimé que l'humanité entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de son histoire qui exige de nouvelles visions fondées sur une pensée renouvelée, affirmant que la situation ne se stabilisera et que la sécurité ne s'établira qu'à travers une pensée reposant sur la liberté et la justice.