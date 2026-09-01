Sénégal: Médina Baye - Décès de Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass, petit frère du khalife

1 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Thiam

La cité religieuse de Médina Baye est en deuil. Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass, petit frère du khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, a été rappelé à Dieu, ce lundi, au Maroc, où il suivait des soins.

La nouvelle est tombée en début de soirée. Le défunt, qui séjournait depuis quelques mois au royaume chérifien pour des raisons médicales, laisse derrière lui une communauté niassène profondément attristée. Sa disparition constitue une grande perte pour la communauté musulmane du Sénégal.

Ce décès intervient près d'une semaine après la célébration du Gamou de Médina Baye, un rendez-vous religieux au cours duquel Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass occupait une place particulière. Il avait notamment l'habitude de diriger la traditionnelle nuit de dévotion dédiée au Prophète Mouhamadou (PSL), l'un des temps forts du programme spirituel de la cité religieuse.

Sa disparition laisse ainsi un grand vide à Médina Baye, où la cérémonie du « Gamouwaat » est prévue ce mardi. Les fidèles et les proches devraient mettre à profit cette occasion pour lui rendre un dernier hommage et prier pour le repos de son âme.

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