Algérie: Des experts en droit mettent en avant l'importance de la réinstauration de la peine de mort avec exécution face à l'extrême gravité des incendies criminels

31 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Des experts en droit ont mis en avant, lundi, l'importance de l'aspect dissuasif que revêt la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la modification du Code pénal afin de réinstaurer la peine de mort, avec exécution, à l'encontre des pyromanes.

Dans ce cadre, l'avocat Abderrahmane Salah a estimé, dans une déclaration à l'APS, que la décision du président de la République d'apporter une modification au Code pénal pour faire appliquer la peine de mort à l'encontre de tout individu dont l'implication dans des incendies volontaires est établie, intervient en raison des pertes humaines et matérielles occasionnées par ces incendies, notamment ceux survenus récemment.

Ainsi, la modification attendue tendra à faire appliquer cette peine et élargir les cas dans lesquels elle peut être prononcée, en incluant de nouvelles situations qui ne sont pas couvertes par les dispositions en vigueur, a ajouté Abderrahmane Salah.

Abondant dans le même sens, le professeur en droit, Moussa Boudhane, a déclaré à l'APS que "l'évocation de la nécessité de faire appliquer la peine de mort particulièrement à l'encontre des pyromanes est à saluer" au vu des pertes récemment enregistrées en vies humaines et en biens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a estimé que cette démarche serait à même d'"assurer l'effet dissuasif général qu'exige ce type de crimes, compte tenu de leur extrême gravité".

Concernant le sort réservé aux complices de ce crime, qui met en péril le patrimoine forestier national et la vie des citoyens, l'expert a fait savoir que "le législateur peut, dans certains cas, assimiler le complice ou l'instigateur à l'auteur principal, dès lors que leur participation à la commission du crime est établie".

Pour rappel, le président de la République avait ordonné, dimanche, lors d'une réunion consacrée à la prise en charge des conséquences et des effets des récents incendies ayant touché plusieurs wilayas de l'est et du centre du pays, de modifier le Code pénal avant le 15 septembre, afin de réinstaurer la peine de mort, avec exécution, contre les individus impliqués dans des incendies volontaires, et ce, après épuisement de toutes les voies de recours garanties par la loi.

Le président de la République a également insisté sur l'impératif de soumettre cette modification au Gouvernement, cette semaine, avant d'être présentée à l'Assemblée populaire nationale.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.