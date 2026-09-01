Sénégal: Ndouloumadji Dembé - Une association culturelle lance des cours de pulaar destinés aux jeunes

Ndouloumadji Dembé — L'association culturelle "Gomou Pinal", basée dans la commune rurale de Ndouloumadji Dembé, dans la région de Matam (nord), a lancé, lundi, un programme d'apprentissage de la langue pulaar destiné aux jeunes de la localité, a constaté l'APS.

Cette initiative est menée en partenariat avec l'association "Dental Ndouloumadji", qui regroupe des ressortissants de cette commune rurale établis à l'étranger et des résidents locaux.

"Notre programme aujourd'hui est d'ouvrir des classes pour l'enseignement du pulaar à Ndouloumadji Dembé. Nous sommes réputés pour enseigner cette langue, mais jusqu'ici, nous le faisions essentiellement avec les adultes", a expliqué Maïram Dème, dite Polel, présidente de l'association culturelle "Gomou Pinal".

Selon elle, l'association a décidé de revoir son approche après avoir compris que la transmission de la langue doit commencer dès le plus jeune âge.

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"Nous avons compris que l'apprentissage doit se faire à la base, dès le jeune âge. C'est pourquoi nous avons innové dans notre méthode d'apprentissage", a-t-elle ajouté.

L'association "Dental Ndouloumadji", intervenant également dans d'autres domaines du développement local, a confié le volet relatif à l'éducation et à la culture à l'association "Gomou Pinal".

Celle-ci réunit notamment des enseignants de pulaar, des artistes, des acteurs de théâtre et des cinéastes, selon sa présidente.

"Nous avons accusé un peu de retard, mais rien n'est trop tard. Nous avons lancé les cours et nous comptons poursuivre cette initiative" , a assuré Maïram Dème.

Les enseignants mobilisés dans le cadre du programme sont pris en charge financièrement par l'association "Dental Ndouloumadji", qui en appelle toutefois à un accompagnement des pouvoirs publics.

"Nous souhaitons l'accompagnement des autorités afin que la langue pulaar puisse être enseigné dans tous les cycles scolaires et qu'elle soit intégrée dans les technologies de l'information et de la communication. Nous sommes dans un monde numérique où tout peut se faire dans les langues nationales", a notamment souligné la présidente de "Gomou Pinal".

À travers les cours de pulaar, les initiateurs entendent ainsi renforcer la transmission intergénérationnelle de cette langue et contribuer à la préservation du patrimoine linguistique et culturel de Ndouloumadji Dembé.