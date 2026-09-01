Sénégal: Saint-Louis - L'Université Gaston Berger veut pereniser le camp citoyen organisé avec l'Etat-major des armées

L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis souhaite nouer une convention de partenariat avec l'Etat-major des armées sénégalaises afin de pérenniser le camp citoyen de quinze jours que ces deux entités ont organisé à partir du 17 août dernier, a-t-on appris, lundi du professeur Dah Dieng coordonnateur du comité d'organisation dudit camp citoyen.

"Notre horizon et principale perspective résident dans la matérialisation prochaine d'une convention entre l'UGB et l'État-major général des armées", a-t-il notamment déclaré dans son discours prononcé lors de la cérémonie de clôture de ce regroupement de 500 participants initiés à la rigueur militaire et au respect des institutions.

Cet accord permettra, selon lui, d'institutionnaliser ce camp citoyen dans l'objectif d'améliorer durablement le partenariat entre l'UGB et les forces de défense et de sécurité.

Durant ces quinze jours ces étudiants encadrés par des éléments de l'armée, de la Gendarmerie, de la Police, des Eaux et forêts, etc., sous la houlette du commandant de la zone militaire n° 2, le colonel Alioune Samassa, ont mené différentes activités d'utilité publique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce camp citoyen a également permis à des jeunes garçons du village de Sanar, lieu d'implantation de l'UGB, d'être circoncis et de vivre pleinement ce rite traditionnel par l'organisation de kassacks (chants nocturnes pour les initiés).

Ces activités ont visé à renforcer les liens à la nation et la résilience nationale, a notamment indiqué le colonel Alioune Samassa, commandant de la zone militaire n° 2, regroupant les régions administratives du nord : Louga, Matam et Saint-Louis.

Un défilé des cinq brigades d'étudiants a clôturé la cérémonie dont les principaux initiateurs ont exprimé le souhait de son extension à d'autres universités et de sa pérennisation.

"En dehors des connaissances et des savoirs que nous donnons aux étudiants, il nous faut les former à devenir des citoyens modernes, prêts à servir la nation et à contribuer à son développement"., a pour sa part relevé le professeur Maguette Ndiaye, recteur de l'UGB.

L'objectif spécifique était, selon lui, "de former les étudiants au civisme, au patriotisme, à des valeurs de responsabilité, du service à la communauté et surtout du respect de l'autre et du patrimoine. C'est important dans nos espaces universitaires".

La cohorte de 500 participants à ce camp citoyen est constituée d'étudiants, d'enseignants, de personnels techniques et de service, ainsi que de jeunes du village de Sanar.