Sénégal: Le ministre de l'Intérieur veut renforcer l'efficacité opérationnelle et la qualité du service de la DAF

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a formulé, lundi, plusieurs orientations visant à renforcer l'efficacité opérationnelle et la qualité du service de la Direction de l'autonomisation du fichier (DAF), a appris l'APS de ses services.

M. Cissé qui effectuait une visite de travail à la Direction de l'autonomisation du fichier a "formulé plusieurs orientations visant à renforcer l'efficacité opérationnelle et la qualité du service", rapporte le ministère sur ses comptes sociaux.

Selon la même source, la rencontre avec le personnel a permis au ministre de s'enquérir des conditions de travail des équipes et de recueillir leurs préoccupations.

"La visite s'est poursuivie par un passage dans les différents locaux du bâtiment central du ministère, au cours duquel Mouhamadou Makhtar Cissé s'est directement entretenu avec le personnel et l'a encouragé à poursuivre ses efforts avec dévouement et détermination au service de l'État", a ajouté la source.