Sénégal: Le président de la Commission de la défense du Parlement fédéral allemand reçu à l'Assemblée nationale

Dakar — Le député allemand, Thomas Röwekamp, président de la commission de la défense du Bundestag, le Parlement fédéral allemand, a discuté lundi à Dakar avec des parlementaires sénégalais d'enjeux de défense, de sécurité, de paix et de stabilité, a indiqué l'Assemblée nationale sénégalaise.

Le parlementaire allemand et sa collègue, Diana Hebstreuth ont été notamment reçus par le député Ibou Guèye, président de la Commission de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale du Sénégal, en présence de nombreux députés, membres de cette commission, a souligné l'institution parlementaire dans un communiqué rendu public.

La même source relève que la rencontre tenue en présence de plusieurs parlementaires sénégalais a permis d'approfondir le dialogue entre les deux institutions autour des enjeux de défense, de sécurité, de paix et de stabilité régionale.

"Les échanges ont également porté sur le renforcement de la coopération parlementaire entre le Sénégal et l'Allemagne, le partage d'expériences et de bonnes pratiques, ainsi que sur les perspectives de consolidation des relations d'amitié et de partenariat entre les deux pays", rapporte le communiqué.

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Il salue la tenue d'une rencontre riche en échanges, et qui traduit la volonté commune de renforcer le dialogue interparlementaire et de construire une coopération durable au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité.