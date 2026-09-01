Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Algérie porteront les couleurs deu continent en basket 3x3

Dakar — La Côte d'Ivoire, l'Algérie et le Sénégal vont représenter le continent africain lors du tournoi masculin de basketball 3x3 des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ)Dakar 2026, a-t-on appris lundi de source officielle.

Ces trois nations figurent sur la liste des équipes qualifiées pour le tournoi masculin de basketball 3x3 de Dakar 2026, prévu du 6 au 9 novembre, au Complexe Tour de l'OEuf, indique le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ).

Chez les femmes, l'Afrique sera représentée par l'Égypte et le Kenya.

Ce tournoi de basketball 3x3 des JOJ mettra aux prises 12 équipes masculines et 11 équipes féminines.

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-Voici la liste des équipes qualifiées :

Hommes : Côte d'Ivoire, Algérie, Egypte, Mongolie, Singapour, Îles Salomon, Argentine, Venezuela, Porto Rico, Allemagne, Lettonie, Lituanie.

Femmes : Egypte, Kenya, Chine Tapei (Taïwan), République populaire de Chine, Fidji, Chili, Mexique, France, Pologne, République tchèque (Tchéquie), Ukraine.

Les JOJ Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre. Il s'agira des premiers JOJ organisés en Afrique, avec une participation de 2 700 athlètes dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026.