Sénégal: Le président par intérim de la Confédération africaine d'athlétisme au pays

31 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le président par intérim de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA), le général Jackson Tuwei, séjourne actuellement à Dakar dans le cadre d'une visite de travail, a-t-on appris, lundi, de source officielle.

Dans la capitale sénégalaise, qui abrite le siège de la CAA, le général Jackson Tuwei va initier des rencontres avec le directeur général de la CAA, Lamine Faty, et ses collaborateurs, indique l'instance en charge de l'athlétisme africain.

Le général Tuwei assure l'intérim de la présidence de la CAA depuis le décès du président Hamad Kalkaba Malboum le 16 mai 2026 à Yaoundé (Cameroun).

Le nouveau patron de l'athlétisme africain sera élu à l'issue du 31ème Congrès de la CAA, prévu le 19 mars 2027 à Mbabane (Eswatini) .

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