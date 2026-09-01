Sénégal: Kaolack - Plus de 2 400 personnes consultées par une association lors du Mawlid

31 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — L'Association Baye Assistance Médicale (BAM) a organisé trois jours de consultations médicales gratuites au bénéfice de 2 452 personnes, à l'occasion de l'édition 2026 du Gamou international de Médina Baye, un foyer religieux de la ville de Kaolack (centre), a appris l'APS du secrétaire exécutif de ladite association, Mansour Thiam

L'association a mobilisé plusieurs spécialités médicales pour assurer la prise en charge sanitaire des pèlerins et des populations, à l'occasion du Gamou international de Médina Baye, dont la cérémonie officielle s'est tenue le lundi 24 août, a indiqué M. Thiam.

Il a cité des spécialités comme la médecine générale, la pédiatrie, la chirurgie, la pédiatrie, l'orthopédie, la chirurgie dentaire.

"Les consultations ont été assurées dans plusieurs structures et sites de prise en charge, parmi lesquels le centre de santé de Médina Baye, la clinique Imam Hassan Cissé, l'hôpital régional de Kaolack, ainsi que les postes de santé de Léona Niassène et de Médina Mbamba", a précisé M. Thiam.

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Le dispositif sanitaire a également été déployé dans plusieurs lieux de rassemblement et de prière, notamment aux mosquées de Léona Niassène et de Léona Kanène, où un camion médicalisé a été positionné, ainsi qu'à Ngolanème.

Mansour Thiam a rappelé que Baye Assistance Médicale est une association créée en 2001 à l'initiative de professionnels de santé et d'étudiants disciples de Baye Niass.

"En 2001, un groupe d'étudiants avait pris l'initiative d'assurer bénévolement des soins aux pèlerins venus participer au Gamou. C'est ainsi qu'est née l'association", a-t-il expliqué.

Lire l'article original sur APS.

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