Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Brice Itoua au contact de sa base du premier arrondissement

31 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hugues Prosper Mabonzo

Le nouveau administrateur-maire du premier arrondissement de Pointe-Noire, Lumumba, a a effectué sa première visite de terrain le 29 août dans les quartiers clés. Une descente qui lui a permis de créer un lien direct avec la population.

À peine installé dans ses fonctions, le nouveau administrateur-maire de Lumumba a choisi de placer son mandat sous le signe de la proximité, en allant le week-end dernier au contact direct avec la population.

Cette première descente sur le terrain lui a permis non seulement d'échanger longuement avec les commerçants du grand marché mais également avec les riverains sur les défis quotidiens. Ce contact a surtout permis à l'édile de présenter sa vision, d'expliquer brièvement les grandes orientations de sa politique sans faire de promesses irréalistes.

Le premier citoyen de Lumumba a profité de cet instant pour humaniser la fonction du maire, c'est-à-dire de rompre avec l'image d'une administration lointaine en allant directement dans les marchés, les quartiers et les espaces ouverts.

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Il s'agit là d'une démarche nouvelle de participation citoyenne, qui encourage des échanges constructifs tout en donnant aux citoyens l'opportunité de contribuer aux réflexions qui orienteront l'avenir de leur arrondissement.

Dans son intervention, Brice Itoua a indiqué que le moteur de la dynamique de Lumumba c'est le grand marché. « Ces commerçants ont besoin d'être rassurés, donc je ne pouvais pas m'installer sans venir leur dire que je suis à leur service. Concernant les taxes, ils peuvent s'assurer que ce qu'ils payeront sera réglementaire, si on leur impose des taxes qui ne sont pas du domaine de la loi, qu'ils m'informent », a-t-il dit.

Notons que cette démarche, inscrite dans la volonté du nouveau administrateur-maire de Lumumba, a pour objectif de promouvoir la participation citoyenne et d'associer les habitants aux réflexions et décisions qui les concernent.

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