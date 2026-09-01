Congo-Brazzaville: Loisirs - l'école Maurice-Lheyet-Gaboka accueille plus de 200 enfants

Plus de 200 enfants prennent part quotidiennement aux activités du centre de loisirs installé à l'école primaire Maurice-Lheyet-Gaboka, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, depuis le 18 août. L'initiative, portée par le ministère de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, se déroule jusqu'au 12 septembre.

Destiné prioritairement aux enfants âgés de 6 à 12 ans de la zone, le centre propose une inscription gratuite et des modalités d'accès inclusives, afin de permettre au plus grand nombre de participer aux activités durant les vacances scolaires.

Selon la directrice générale des Loisirs, Patricia Tendelet, cette initiative pilote s'inscrit dans la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, en faveur du développement des loisirs au Congo. « Nous avons pour mission de vulgariser et de démocratiser l'accès à des loisirs sains, éducatifs et épanouissants pour la jeunesse congolaise », a-t-elle déclaré. Elle a précisé que le centre vise notamment à offrir aux enfants un environnement sécurisé pendant les vacances, propice au vivre-ensemble, à l'éveil culturel et au développement physique.

Un espace de proximité

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Le choix de l'école Maurice-Lheyet-Gaboka, située dans une zone densément peuplée de Ouenzé, répond à une volonté de rapprocher l'offre socioculturelle des familles.

« L'espace retenu offre une facilité d'accueil et une accessibilité adéquate au coeur de la communauté », a expliqué Patricia Tendelet. Pour elle, l'implantation du centre dans cet arrondissement permet de proposer aux enfants un cadre aménagé pour des activités éducatives, culturelles et récréatives.

Encadrés par des animateurs qualifiés et formés, les enfants participent à un programme diversifié comprenant des jeux sportifs et récréatifs, du dessin, de la peinture, du bricolage, du théâtre, de la musique, de la danse et des contes.

Le programme prévoit également des ateliers d'expression artistique, des jeux collectifs et d'éveil, des initiations sportives ainsi que des activités traditionnelles. Des modules consacrés au civisme et à l'écologie complètent cette programmation, avec l'objectif de concilier divertissement et éducation non formelle.

La sécurité au coeur du dispositif

La sécurité des enfants constitue l'une des principales préoccupations des organisateurs. Un protocole de suivi est appliqué lors des différentes activités, tandis que l'accès au site fait l'objet d'un contrôle.

Une équipe de supervision socio-sanitaire est également présente sur place, une disposition destinée à rassurer les parents et à assurer un encadrement approprié des enfants.

La fréquentation du centre traduit, selon les responsables, l'intérêt des familles pour cette initiative. « Nous constatons une très forte adhésion des parents, ravis de voir leurs enfants évoluer dans un cadre structuré et stimulant plutôt que d'être livrés à eux-mêmes durant les vacances », a indiqué la directrice générale des Loisirs.

Une expérience appelée à être étendue

Le centre de loisirs de l'école Maurice-Lheyet-Gaboka constitue une expérience pilote pour le ministère de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique. À travers cette initiative, la Direction générale des Loisirs entend tester un modèle d'animation et de gestion susceptible d'être reproduit dans d'autres arrondissements de Brazzaville, puis dans les quinze départements du pays.

L'ambition est également de promouvoir une conception des loisirs allant au-delà du simple divertissement. Ceux-ci sont considérés comme un moyen de contribuer à l'éducation, à la cohésion sociale et à l'épanouissement des enfants.

Au-delà des activités récréatives, le centre favorise la socialisation des participants. Les activités collectives permettent aux enfants de créer des liens, de développer leur créativité, de s'exprimer et de renforcer leur confiance en eux.

À travers ce dispositif, le ministère entend ainsi faire des vacances scolaires un moment d'apprentissage et d'épanouissement, en associant culture, loisirs, découverte et transmission du patrimoine.

« Nous invitons les parents à faire confiance à ces structures et à encourager leurs enfants à participer activement à ces temps de partage et d'apprentissage », a conclu Patricia Tendelet.