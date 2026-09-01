Tunisie: Météo - Des orages et des pluies parfois fortes attendus ce soir dans plusieurs régions

Des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois fortes, avec des chutes de grêle localisées, sont attendues en fin de journée et en début de nuit dans le Nord-Ouest, le Centre et la région de Sfax, selon les prévisions météorologiques.

Le ciel sera ensuite marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions.

Les vents souffleront du secteur nord dans le Nord et du secteur est dans le Centre et le Sud. Ils seront assez forts près des côtes Est et sur les hauteurs, et faibles à modérés dans le reste du pays. Ils se renforceront temporairement lors de l'apparition des cellules orageuses, avec des pointes pouvant dépasser 80 km/h.

La mer sera peu agitée à localement agitée au niveau de Chebba et du golfe de Hammamet.

Durant la nuit, les températures varieront entre 26 et 31 °C près des côtes et sur les hauteurs, et entre 32 et 37 °C dans les autres régions.