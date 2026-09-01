Tunisie: Coupures d'électricité au pays - Quand les vagues de chaleur plongent foyers et commerces dans un cycle infernal

Les vagues de chaleur, qui ont marqué cet été, ont mis à rude épreuve plusieurs secteurs d'activité économique, avec des coupures de courant récurrentes aux conséquences lourdes pour les commerces, les restaurants, les foyers....

Pour de nombreux commerçants, restaurateurs et professionnels de l'agroalimentaire, les interruptions répétées de l'électricité ont entraîné des pertes financières considérables. La rupture de la chaîne du froid a notamment contraint certains établissements à jeter d'importantes quantités de denrées périssables telles que viandes, produits laitiers, préparations culinaires et autres matières premières rendues impropres à la consommation après plusieurs heures sans réfrigération.

Pour certains professionnels, les pertes se sont chiffrées à des dizaines de milliers de dinars, rendant leur situation économique difficile, aggravée par des difficultés à assurer normalement le service auprès des clients.

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Le secteur avicole n'a pas été épargné. Dans certaines unités de production, les fortes chaleurs, auxquelles se sont ajoutées les coupures électriques, ont affecté les systèmes de ventilation, provoquant la mort de volailles, avec de lourdes conséquences pour les éleveurs et les producteurs.

L'effet domino des coupures d'électricité s'est également fait sentir dans le secteur de l'eau. La production et la distribution d'eau embouteillée ont été considérablement perturbées, tandis que l'alimentation en eau potable sur le réseau de la Sonede, qui repose notamment sur des équipements de pompage fonctionnant à l'électricité, a elle aussi été affectée dans plusieurs zones et régions.

Des foyers à l'atmosphère suffocante et irrespirable

Lorsque le thermomètre frôle les 45 °C, dans les foyers privés de courant, l'absence de climatisation et de ventilation transforme rapidement ces habitations en espaces suffocants, particulièrement difficiles à supporter pour les nourrissons, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé.

Pour les patients dépendants d'équipements médicaux électriques, la situation peut même devenir une question de vie ou de mort. C'est notamment le cas des personnes souffrant d'insuffisance respiratoire et utilisant à domicile des dispositifs ou des concentrateurs d'oxygène nécessitant une alimentation électrique.

Face à cette situation, certains malades ont été contraints de trouver des solutions de fortune. Un quinquagénaire souffrant de problèmes respiratoires a ainsi préféré quitter temporairement son domicile avec sa bouteille d'oxygène pour s'installer dans un café situé à proximité et y rester plusieurs heures, voire la nuit, afin de ne pas risquer une interruption de son approvisionnement en oxygène en cas de coupure de courant.

Au-delà des désagréments immédiats et des pertes économiques, les coupures électriques enregistrées durant les épisodes caniculaires ont, désormais, mis en évidence l'importance voire l'urgence d'intégrer le paramètre des changements climatiques dans des secteurs aussi vitaux que celui de l'eau et l'électricité.