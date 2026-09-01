Tunisie: Eau de robinet au pays - La SONEDE rassure sur la qualité et écarte la nécessité de la faire bouillir

Le Président du service de contrôle de la qualité de l'eau, Fayçal Naïmi, a affirmé que la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) assure un suivi régulier de la qualité de l'eau potable à travers son laboratoire central à Tunis, ainsi que ses laboratoires de Sousse et de Sfax.

Il a précisé que la SONEDE dispose également d'une convention avec l'Institut national agronomique de Tunisie et le ministère de la Santé afin de réaliser les analyses nécessaires dans les zones où la société n'intervient pas directement.

Selon le responsable, 58.661 échantillons d'eau ont été prélevés et analysés au cours de l'année 2025, dont seulement 1,6 % se sont révélés non conformes aux normes en vigueur.

De son côté, la responsable du service des analyses physico-chimiques du laboratoire central de la SONEDE à Ghdira El Guolla, Aïda Bouzidi, a expliqué que le processus de désinfection de l'eau repose sur plusieurs étapes.

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Dans nos archives Néphrologie, dialyse, biologie : 3,8 millions de dinars pour moderniser les services de santé à Ksar HelalLa première consiste en une désinfection préliminaire par l'ajout d'eau de Javel à l'eau brute. Une désinfection finale est ensuite effectuée dans les stations de traitement, ainsi qu'au niveau de l'ensemble des réservoirs contenant l'eau traitée, afin de garantir sa qualité avant sa distribution aux citoyens.

Aïda Bouzidi a également tenu à rassurer les consommateurs quant à la conformité de l'eau distribuée avec les normes nationales et internationales.

« Il n'y a aucune raison de s'inquiéter », a-t-elle souligné, affirmant que la qualité de l'eau fait l'objet d'un contrôle continu tout au long de la semaine.

Elle a, par ailleurs, indiqué qu'il n'est pas nécessaire de faire bouillir l'eau du robinet, celle-ci étant conforme aux normes en vigueur. Les changements pouvant parfois affecter certaines caractéristiques organoleptiques de l'eau, notamment son goût, son odeur ou son aspect, peuvent être liés à des incidents sur le réseau de distribution.

Dans ce cas, la responsable recommande de laisser s'écouler un peu de temps afin de permettre notamment le remplissage des réservoirs et le retour progressif à une situation normale.