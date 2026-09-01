Afrique: Foot-Compétitions africaines - Programme des clubs tunisiens

Le Club africain, champion de Tunisie en Titre, entrera en lice en Ligue des champions d'Afrique de football, le 5 septembre prochain, face à la formation malienne de Djoliba AC.

L'autre représentant tunisien dans la compétition, l'Espérance sportive de Tunis est exempt du premier tour.

En coupe de la Confédération africaine de football, l'Espérance sportive de Zarzis et le Club sportif sfaxien entreront en lice, respectivement, le 4 septembre et le 5 septembre prochain.

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L'ES Zarzis recevra Diambars du Sénégal au stade Taieb Mhiri de Sfax à partir de 14h30, tandis que le CS Sfaxien fera le déplacement au Nigéria pour y affronter les Shooting Stars à partir de 16h00.

Voici le programme:

Ligue des champions de la CAF:

Samedi 5 septembre

Stade de Radès (19h00):

Club africain - Djoliba AC

Dans nos archives Foot - Mondial-2026 (Qual) : trio tunisien conduit par Mehrez Melki dirigera Gabon-SeychellesCoupe de CAF:

Vendredi 4 septembre

Stade Taieb Mhiri (14h30):

ES Zarzis - Diambars

Samedi 5 septembre

Au Nigéria (16h00):

Shooting Stars - CS Sfaxien