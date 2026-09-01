Afrique: JM Tarente-2026-Hand masculin - Le pays bat l'Italie (32-31) et termine 5e

La sélection tunisienne masculine des moins de 20 ans de handball a terminé 5e du tournoi de la discipline aux Jeux Méditerranéens 20267 de Tarente en Italie, en battant, lundi, le pays hôte en match de classement (32-31).

Mené à la pause 14-16, le sept national a su remonter son retard pour mener au score pendant la quasi-totalité de seconde période et disputer une fin de match laborieuse.

Pour rappel, la Tunisie n'avait pas réussi à accéder au dernier carré, ayant terminé à la troisième place du groupe B de la phase préliminaire après deux défaites face à l'Algérie (26-33) et la Grèce (27-39), pour une victoire face à Chypre (34-27).