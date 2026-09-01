Sénégal: Ndiassane - Le Gamou 2026 placé sous le signe de l'éthique prophétique

1 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

La cité religieuse de Ndiassane accueille, ce mardi 1er septembre 2026, le Gamou annuel de la famille Kountiyou. Cette manifestation religieuse, qui rassemble chaque année des milliers de fidèles venus du Sénégal et de plusieurs pays, est consacrée à la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL) et à la transmission des enseignements de l'islam.

Placée sous le thème « L'éthique prophétique face aux crises contemporaines », cette édition entend mettre l'accent sur les enseignements et les vertus du Prophète (PSL), dans un contexte mondial marqué par de multiples crises. Les réflexions porteront notamment sur les valeurs, l'éthique, le comportement et la responsabilité face aux défis de la société contemporaine.

Selon le comité scientifique « Rawdul Hasīb » de la communauté ahloul Kuntiy présidé par Serigne Abdourahmane Kounta, cette thématique invite à un dialogue entre le modèle moral du Prophète Muhammad (Psl), transmis par le Coran, la Sunna et la tradition soufie et le monde actuel. Elle se veut « une réponse aux crises éthiques, sociales et spirituelles que traverse le monde contemporain ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.