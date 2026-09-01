Ile Maurice: «Leritaz Ritmik» autour de Josiane Cassambo

Les Productions Culturelles Actives lance la deuxième édition du «Festival Nou Leritaz» du 21 au 24 octobre à l'Institut français de Maurice (IFM), à Rose-Hill, et à Edith, à Port-Louis. Une manifestation pour promouvoir le patrimoine musical de notre pays tout en célébrant l'héritage culturel au sens large. Un focus sur la chanteuse Josiane Cassambo s'annonce comme le fil conducteur du nouveau chapitre de «Leritaz Ritmik».

Lors de sa première édition, le Festival Nou Leritaz avait déjà proposé une programmation pluridisciplinaire autour de plusieurs facettes de notre patrimoine. L'architecture créole avait notamment été abordée autour du thème «Comment habiter nos îles ?», une réflexion sur notre manière d'habiter et de construire dans nos îles. Le festival avait également proposé «(Re)lire Marcel Cabon», une invitation à redécouvrir l'oeuvre de cet auteur mauricien.

La musique avait clôturé cette première édition avec «Leritaz Ritmik - Tifrer», un concert hommage consacré à l'un des grands noms du séga mauricien. «Les Productions Culturelles Actives (PCA) sont dédiées à la conception et à la production d'évé- nements culturels pluridisciplinaires, mettant en lumière les artistes, les talents et les expressions culturelles d'ici et d'ailleurs», précise Yuri Bordelais, producteur du Festival Nou Leritaz.

Yuri Bordelais.

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La deuxième édition se tiendra du 21 au 24 octobre 2026, avec toujours la même mission : «la valorisation et la transmission du patrimoine culturel mauricien, mais aussi de l'Indianocéanie». «C'est un festival culturel pluridisciplinaire biennal qui nous propose différents temps forts autour de plusieurs formes d'expression : la littérature, l'audiovisuel et la musique», explique Yuri Bordelais. Du côté de la littérature, il y aura une session «Dikte an Kreol Morisien», animée par Cloé Edouard, ainsi que «(Re)lire Léoville L'Homme», animé par Shenaz Patel, une invitation à découvrir ou redécouvrir cet auteur mauricien, son parcours et ses oeuvres qui ont marqué la littérature mauricienne.

Une première cette année, annonce l'organisateur. «L'édition mettra notamment à l'honneur les 100 ans de la radio à Maurice, à travers une réflexion sur l'histoire et l'évolution de ce média qui a accompagné plusieurs générations de Mauriciens par Ritvik Neerbun», ajoute Yuri Bordelais. La musique, Leritaz Ritmik, reste quand même la cerise sur le gâteau, avec comme mission de s'attaquer à un monument qu'est Zenerasion Cassambo, dont Josiane Cassambo, qui en faisait partie, sera mise à l'honneur. Leritaz Ritmik «CASSAMBO» rendra un hommage sur mesure à Josiane et Loïs Cassambo, qui sont les ambassadeurs du sega lakour. Le public est invité à venir chanter les chansons et danser sur les rythmes qui ont marqué plusieurs générations.

«Après une longue réflexion avec ma co-fondatrice, Géraldine Hennequin, nous avons décidé de maintenir une deuxième édition du Festival Nou Leritaz, qui devient désormais biennal, principalement par manque de soutien, qu'il soit financier ou autre. Nous avons aussi l'ambition de promouvoir la culture à travers d'autres événements pluridisciplinaires, en dehors du Festival Nou Leritaz, sous une nouvelle structure : les Productions Culturelles Actives. Parmi ces projets, le concert de Danyel Waro, qui se produira une semaine après Leritaz Ritmik «Cassambo». Nous investissons dans la culture aujourd'hui pour construire demain», conclut Yuri Bordelais.

À travers cette deuxième édition, le Festival Nou Leritaz poursuit son ambition : mettre en lumière notre patrimoine, créer des espaces de rencontre et de transmission, et faire dialoguer l'héritage culturel. Toute la partie littéraire et audiovisuelle sera à l'IFM et le concert sera à Edith.

La voix du «Sega tipik»

Une voix unique du sega tipik. Une femme de caractère, une figure emblématique et une gardienne passionnée de notre patrimoine musical. Josiane Cassambo s'est éteinte le 10 juin 2026 à l'âge de 86 ans. Cette femme de Petite-Rivière a donné ses lettres de noblesse au sega tipik. Avec son groupe Zanfan Ti Riviere, elle avait lancé le concept de sega dan lakour. Pour ensuite devenir la référence dans ce registre.

Ces soirées sont devenues emblématiques, montrant le séga dans son état pur et dur. Parmi ses chansons les plus célèbres figurent Mo Tangale, Mo Al Sinema, Mo Mari, Mo Vwayaz Dan Loto et Ena Dis Pie Divan Mo Laporte pour ne citer que celles-là. Des standards du sega tipik repris par la suite par les grands noms du séga mauricien.