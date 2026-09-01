Ile Maurice: Un chauffeur agressé à coups de poing et de sabre, Rs 1 000 emportées

Un trajet qui devait être ordinaire a viré au cauchemar pour un chauffeur de camion de 35 ans, dans la matinée du dimanche 30 août, à Rivière-des-Créoles. Le trentenaire affirme avoir été pris à partie par deux individus qu'il connaît, dont l'un était armé d'un sabre. Après l'avoir agressé et endommagé son véhicule, les deux suspects auraient pris la fuite, emportant ses Rs 1 000.

Les faits se sont produits vers 7 heures, à School Lane, à proximité du terrain de football. Le chauffeur circulait dans son camion lorsque les deux hommes lui ont barré la route. Reconnaissant l'un des individus, il se serait arrêté, notamment parce que l'un d'eux tenait un sabre. Lorsqu'il est descendu de son véhicule, il aurait été violemment pris à partie. Le chauffeur affirme avoir reçu plusieurs coups de poing, mais également des coups portés avec le sabre. Dans la mêlée, il a été blessé. Les deux hommes auraient également saccagé une partie du camion.

Avant de prendre la fuite, l'un des agresseurs présumés aurait également proféré des menaces particulièrement inquiétantes à l'encontre du chauffeur. Il lui aurait ensuite saisi les Rs 1 000 qui se trouvaient dans la poche arrière gauche de son pantalon. Le chauffeur s'est rendu à l'hôpital pour recevoir des soins. Il a ensuite été autorisé à rentrer chez lui avec des médicaments.

La police a ouvert une enquête. Une inspection des lieux a été effectuée afin de recueillir d'éventuels éléments susceptibles d'aider les enquêteurs. L'enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette violente altercation et de déterminer les responsabilités des personnes impliquées.

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