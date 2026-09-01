Ile Maurice: Poids lourds - Patience et vigilance sur nos routes

Un poids lourd ne roule pas, ne tourne pas et ne freine pas comme une voiture. En raison de son poids, de sa longueur et de ses nombreux angles morts, une petite erreur peut rapidement provoquer un grave accident.

Cette semaine, dans «Sekirite Nou Priorite», présenté par Kavina Ramasawmy, nous abordons les dangers liés à la circulation des poids lourds. Barlen Munusami explique les responsabilités des conducteurs, les restrictions imposées par la loi ainsi que les précautions que les autres usagers doivent prendre. Les témoignages de Ramesh Ramdoss, chauffeur chez Velogic, et de Dilen Cunoosamy, «Garage and Transport Manager» chez Velogic, viennent également illustrer les risques rencontrés sur la route.

La patience reste indispensable, notamment lorsque les poids lourds respectent les limitations de vitesse qui leur sont imposées ou utilisent une «crawler lane». Une vigilance particulière est nécessaire dans les virages, près des sentiers, à proximité des champs de canne et lorsqu'un camion circule avec un éclairage défectueux ou sans feux visibles.

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Les motocyclistes sont particulièrement vulnérables : ils doivent éviter les angles morts et ne jamais dépasser un camion dans une situation risquée. Gardez toujours une distance raisonnable et ne coupez jamais brusquement devant un poids lourd, car il lui faut beaucoup plus de distance pour s'arrêter.

Sur la route, quelques secondes de patience peuvent éviter un accident.