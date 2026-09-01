Sénégal: Phases départementales 2026 - La mairie subventionne les Asc de Bignona

31 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Kadidiatou Sonko

Les Asc qualifiées pour les phases départementales 2026 bénéficient d'une subvention en nature de la municipalité de Bignona. Il s'agit, selon le maire Bacary Diatta, de les aider à supporter les charges relatives aux regroupements pour les phases départementales qui leur coûtent énormément.

« Depuis 2022, nous accompagnons ces Asc pour qu'elles puissent nous représenter au niveau des différentes phases départementales ou zonales », a déclaré Bacary Diatta dimanche à la cérémonie de remise des dons dans les locaux de la mairie de Bignona.

Le maire de Bignona a lancé à cette occasion un message de fair-play à l'ensemble des Asc de la commune. « Nous recommandons à toutes ces Asc d'avoir un bon comportement lors de ces phases. Nous souhaiterions que la coupe vienne à Bignona mais nous leur recommandons de jouer dans le fair-play et de nous revenir sains saufs », a dit l'élu local. Il les exhorte également les Asc de laisser derrière eux une bonne adresse partout où elles seront accueillies.

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En matière de compétition, il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais quelques soient les conditions, M. Diatta souhaiterait que le fair-play soit de mise et que les Asc jouent dans la discipline et rentre dans de bonnes conditions. « Nous demandons de la discipline à toutes les équipes qui vont sortir de Bignona pour aller à ces phases départementales », a-t-il fait savoir.

Huit à neuf Asc devront représenter la commune au niveau départemental, toutes organisations confondues.

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