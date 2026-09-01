Nigeria: L'économie nigériane enregistre sa plus forte croissance depuis cinq ans grâce à l'essor pétrolier

Au deuxième trimestre, l'économie nigériane a enregistré une croissance de 4,43 % par rapport à la même période de l'année précédente, soit le rythme le plus soutenu depuis cinq ans, grâce à l'augmentation de la production pétrolière et à la croissance des secteurs des services et de l'agriculture, qui ont stimulé la production. Cette expansion s'est accélérée par rapport aux 3,89 % enregistrés au premier trimestre et a dépassé l'estimation médiane de 4,2 % issue d'une enquête Bloomberg.

La production du secteur pétrolier a progressé de 7,31 % par rapport à l'année précédente, contre 2,57 % au premier trimestre. La production moyenne de brut est passée de 1,55 million à 1,72 million de barils par jour. La hausse des cours du pétrole liée au conflit entre les États-Unis et l'Iran a également entraîné une augmentation des recettes d'exportation et des entrées de devises étrangères. Le pétrole a contribué à hauteur de 4,16 % au PIB réel, contre 3,92 % au trimestre précédent.

L'économie non pétrolière, qui représente la majeure partie de la production nigériane, a progressé de 4,31 %, contre 3,94 % au premier trimestre. L'agriculture a enregistré une croissance de 4,39 % et les services de 4,60 %. La croissance a été tirée par les télécommunications, l'immobilier, le commerce, les services financiers, la production de ciment et la construction. Les services ont représenté 56,62 % du PIB.

Ces chiffres s'inscrivent dans la continuité d'une reprise qui avait vu l'économie progresser de 3,87 % en 2025, contre 3,38 % en 2024. L'inflation a également ralenti, atteignant 15,43 % en juillet, même si l'inflation alimentaire reste supérieure à 20 %. La combinaison d'une hausse des recettes pétrolières et d'une baisse de l'inflation globale a amélioré le contexte économique après des années de pressions sur la monnaie et les prix.

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La croissance reste toutefois inférieure à l'objectif de 7 % par an fixé par le président Bola Tinubu d'ici 2027. M. Tinubu devrait briguer un nouveau mandat lors des élections de 2027, en plaçant la croissance, le coût de la vie et les résultats de ses réformes économiques au coeur de sa campagne.

Points clés à retenir

Le taux de croissance de 4,43 % enregistré par le Nigeria montre que l'économie prend de l'élan, mais la composition de cette croissance est déterminante. La production pétrolière a atteint 1,72 million de barils par jour et la hausse des cours du brut a généré davantage de recettes d'exportation et de devises étrangères ; pourtant, le pétrole ne représente encore que 4,16 % du PIB réel.

Le signe le plus significatif est que l'économie non pétrolière a progressé de 4,31 %, l'agriculture, les télécommunications, le commerce, la finance, l'immobilier et la construction ayant contribué à cette croissance. Cela confère à la reprise une assise plus large qu'une expansion tirée uniquement par le pétrole. Le défi consiste à traduire la croissance du PIB en une amélioration du niveau de vie.

La population nigériane augmente de plus de 2 % par an, l'inflation reste supérieure à 15 % et l'inflation alimentaire dépasse les 20 %, ce qui signifie que de nombreux ménages pourraient ne pas ressentir l'amélioration reflétée par la production nationale. La croissance reste également bien en deçà de l'objectif de 7 % fixé par le gouvernement.

La hausse des prix du pétrole soutient les recettes publiques, la balance courante et la disponibilité des devises, mais cette tendance peut s'inverser. Pour que l'expansion soit durable, le Nigeria aura besoin d'investissements plus importants, d'une productivité accrue et d'une croissance non pétrolière soutenue, moins dépendante des fluctuations des marchés mondiaux du brut.