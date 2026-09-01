Tunisie: CAB - Comité provisoire - Pour la continuité

Les dirigeants bizertins semblent être sur la bonne voie.

Il n' y a aucune raison, du moins pour le moment, de déstabiliser la famille cabiste dans son ensemble. Les nombreux problèmes sont en cours d'être résolus grâce au comité directeur actuel qui ne lésine pas sur l'effort. Nous ne sommes pas contre la solution d'un président élu, mais si aucun candidat ne se manifeste, il serait plus sage de renforcer le comité provisoire par son élargissement pour partager efficacement les tâches.

Certes, les dettes à honorer restent la première préoccupation mais de ce côté-là, tout le monde est en train de se mobiliser, supporters comme autorités locales et régionales.

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Il n' est pas exclu non plus que d'autres parties viennent apporter un soutien financier conséquent. Chercher à organiser des élections pour le poste de président est peine perdue d'avance. En outre, on risque de disperser les efforts alors que le temps est plus que jamais à l'union. Le président actuel a mené à bien le CAB sur le plan des recrutements de l'avis de tous et, puis, il a apporté de la stabilité au niveau de l'administration, en tout cas pendant la période trouble. Il a également mis abonnements et cartes, d'adhérents rapidement à disposition alors que le temps pressait et ce, après avoir réglé le dossier de la participation au championnat, ce qui n'est pas une mince affaire...

Dans nos archives La Jeunesse Sportive d'El Omrane met fin aux rumeurs sur son présidentAujourd'hui, le club nordiste est en passe de retrouver quelques sensations en ce début de saison. Beaucoup de dettes attendent d'être payées et il est vivement conseillé à tous d'aider les responsables à travailler dans la sérénité.

On espère que tous les Bizertins prendront conscience de la délicatesse de la situation, il n' y a pas besoin d'en rajouter!