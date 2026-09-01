Afrique: Tunisie-Allemagne - Plusieurs accords et contrats de financement signés pour près de 100 millions d'euros

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, aujourd'hui 31 août 2026, son homologue allemand, Johann Wadephul, qui effectue une visite officielle dans notre Pays.

Le Ministre a présidé, aux côtés de son homologue allemand, une séance de travail bilatérale réunissant les membres des délégations des deux Pays, au cours de laquelle il a souligné l'importance de la visite de M. Wadephul dans notre Pays en réponse à son invitation, étant donné qu'elle coïncide avec la célébration du soixantième-dixième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux Pays, tout en s'inscrivant dans le prolongement des entretiens qui ont eu lieu entre les hauts responsables à l'occasion de la visite du Ministre tunisien à Berlin au mois de mars 2026.

Les deux Ministres ont affirmé que cette visite traduit la volonté commune des dirigeants des deux Pays de raffermir davantage les liens d'amitié et de développer le partenariat qui les unit.

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Ils se sont également félicités du niveau d'excellence atteint par ce partenariat, l'Allemagne étant l'un des plus grands partenaires économiques de notre Pays grâce à la présence de plus de 320 entreprises allemandes opérant en Tunisie dans de nombreux secteurs à forte valeur ajoutée, tout en saluant les opportunités disponibles pour augmenter le volume des investissements allemands en Tunisie, notamment dans les secteurs de l'industrie, des nouvelles technologies et de l'environnement.

Ils ont, par ailleurs, réitéré leur attachement à donner une nouvelle impulsion à ce partenariat qui repose sur des bases solides fondées sur le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures et l'intérêt commun, en réponse aux aspirations des deux peuples amis.

Les deux Ministres ont souligné leur détermination commune à oeuvrer de concert pour adopter une série de mesures concrètes afin de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans divers domaines, en premier lieu desquels les programmes conjoints liés au développement durable, en harmonie avec les objectifs et priorités sur lesquels notre Pays tablera dans le cadre de son plan de développement 2026-2030, lesquels s'articulent autour de plusieurs domaines d'intérêt commun tels que la transition énergétique et environnementale, la lutte contre le changement climatique, la gestion rationnelle des ressources hydrauliques, ainsi que la promotion du développement économique durable et l'investissement dans les ressources humaines.

Mohamed Ali Nafti a, dans ce même contexte, salué le rôle central que la communauté tunisienne en Allemagne n'a cessé de jouer depuis les années soixante du siècle dernier dans la création de passerelles de communication et de rapprochement entre les peuples des deux Pays, ainsi que sa contribution au renforcement des fondements de l'économie allemande et à la consolidation de sa compétitivité, grâce à ses compétences scientifiques et académiques de haut niveau et à sa capacité d'intégration au sein de la société allemande.

Nafti a exprimé le souci de la Tunisie d'offrir les meilleures conditions pour encourager le flux touristique allemand vers notre Pays, qui regorge d'une offre touristique diversifiée, le nombre de touristes allemands ayant visité la Tunisie en 2025 s'élevant à environ 320 mille touristes.

D'autre part, l'état du partenariat tuniso-européen et ses perspectives de développement et d'adaptation aux mutations que connaît l'espace euroméditerranéen ont été abordés, selon une vision réformatrice, réaliste et renouvelée établissant un partenariat plus équilibré et d'égal à égal.

Sur un autre plan, les deux Ministres ont procédé à un échange de vues sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, au premier rang desquelles la situation au Moyen-Orient, en soulignant la nécessité de faire prévaloir la logique du dialogue et de la diplomatie comme seule voie pour imposer le respect des principes du droit international et humanitaire.

Dans nos archives Les barrages tunisiens : 844 millions de mètres cubes d'eau fin février 2025Dans ce contexte, Nafti a réitéré la position constante de la Tunisie à l'égard de la Cause palestinienne, qui constitue la cause centrale primordiale pour notre Pays, soulignant que l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans la région demeure tributaire de la pleine jouissance par le peuple palestinien de tous ses droits imprescriptibles, au premier rang desquels son droit légitime à l'établissement de son État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire de la Palestine avec Al-Qods Al-Charif pour Capitale.

Cette séance de travail a été couronnée par la signature de plusieurs accords et contrats de financement d'une valeur totale de près de 100 millions d'euros dans de nombreux domaines, tels que le soutien aux petites et moyennes entreprises, l'accélération de la transition énergétique, environnementale et numérique, ainsi que la promotion du développement régional et de l'emploi, dans l'attente de la concrétisation d'autres projets à l'étude d'une valeur supplémentaire d'environ 40 millions d'euros.

La cérémonie de signature a été suivie d'une conférence de presse réunissant des représentants des médias tunisiens et allemands.