Afrique: Kaïs Saïed reçoit le ministre allemand des Affaires étrangères à Carthage

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 31 août 2026 dans l'après-midi, au Palais de Carthage, le ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul.

La rencontre a été l'occasion pour le chef de l'État de souligner l'ancienneté des relations d'amitié entre la Tunisie et l'Allemagne, qui remontent au XIXe siècle et se sont consolidées après l'indépendance de la Tunisie. Il a également rappelé que les deux pays célèbrent sept décennies de relations diplomatiques, marquées par une coopération fructueuse dans plusieurs domaines économiques, de développement et culturels.

Kaïs Saïed a, à cette occasion, insisté sur la nécessité de revoir plusieurs accords, notamment l'accord de partenariat conclu entre la Tunisie et l'Union européenne, appelant à oeuvrer afin que cet accord soit « plus équilibré et plus juste ».

Le président de la République a également affirmé que la Tunisie était soucieuse de renforcer davantage la coopération avec l'Allemagne, en particulier dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, de l'énergie et de l'innovation technologique.

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Dans nos archives Alerte météo : fortes précipitations attendues à l'est, mer très agitéeLe chef de l'État a, par ailleurs, évoqué la conversion des prêts en investissements, estimant que le peuple tunisien n'en a pas bénéficié ou qu'une grande partie des fonds a été détournée de leur destination, alors que le peuple tunisien « en paie lourdement le prix ».

Sur un autre plan, Kaïs Saïed a estimé que l'humanité entrait aujourd'hui dans une nouvelle étape de son histoire, ce qui nécessite, selon lui, de nouvelles visions fondées sur une pensée nouvelle.

Le président de la République a, dans ce contexte, souligné qu'aucune situation stable et aucune sécurité durable ne pourront être établies sans une pensée fondée sur la liberté et la justice.