Tunisie: Le ministère de l'Éducation fixe la date de la rentrée scolaire et annonce le calendrier des vacances

Le ministère de l'Éducation a annoncé, lundi, le calendrier de l'année scolaire 2026-2027, fixant au 15 septembre 2026 la date de la rentrée pour les élèves.

Selon une circulaire publiée par le ministère, les enseignants de l'enseignement primaire, de l'enseignement préparatoire et de l'enseignement secondaire reprendront leur activité le lundi 14 septembre 2026, tandis que les cours débuteront pour les élèves le mardi 15 septembre 2026.

Le calendrier prévoit les vacances de mi-premier trimestre du 26 octobre au 1er novembre 2026, puis les vacances d'hiver du 14 au 27 décembre 2026.

Les élèves bénéficieront ensuite des vacances de mi-deuxième trimestre, prévues du 1er au 7 février 2027, ainsi que des vacances de printemps, programmées du 15 au 28 mars 2027.

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Les dates des vacances à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, de l'Aïd el-Idha et du Nouvel An de l'Hégire seront fixées ultérieurement, en fonction du calendrier de ces fêtes.

L'année scolaire sera également ponctuée par plusieurs fêtes et événements nationaux, notamment la Fête de l'Évacuation, le 15 octobre 2026, la Fête de la Révolution, le 17 décembre 2026, la Fête de l'Indépendance, le 20 mars 2027, la Journée des Martyrs, le 9 avril 2027, et la Fête du Travail, le 1er mai 2027.

L'année scolaire prendra fin pour les élèves le mercredi 30 juin 2027.

Les enseignants quitteront également leurs établissements à cette date, après avoir achevé les différentes tâches liées à la clôture de l'année scolaire. Certains enseignants resteront toutefois à la disposition de l'administration afin de finaliser les procédures liées aux examens nationaux, conformément aux exigences professionnelles.