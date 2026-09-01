Tunisie: Natation - Ahmed Jaouadi a raté les JM - N'accablons pas notre champion

Mauvaise préparation des JM, notamment au niveau du cycle du travail, la leçon doit être retenue.

Lorsqu'on a dans ses rangs un double champion du monde, on mise automatiquement sur lui. Même ses adversaires sont fiers de se retrouver un jour aux côtés d'un sportif d'élite qui a réussi à se hisser aux sommets d'une discipline sportive. Ahmed Jaouadi a t-il pris en considération ce critère ?

Assurément non. Il a appliqué à la lettre les consignes de son staff technique: repos pour reprendre le premier cycle d'un programme de préparation devant se terminer par le mondial. Mais le personnel d'encadrement de son université n'est pas obligé de prendre en considération toute cette argumentation. Contrairement à A. Jaouadi qui était moralement engagé avec ses dirigeants, responsables et sponsors de participer à ces JM qui ont leur importance.

Il s'est effectivement reposé des efforts fournis et a repris une «préparation» approximative pour ces JM. La suite, nous la connaissons comme l'a sans doute prédit Jaouadi lui-même qui savait pertinemment que cela allait clocher quelque part. Et nous n'avons pas voulu juger notre reluisant jeune champion dans cette inconfortable position. Sans forfanterie, bien préparé, en forme, Jaouadi aurait battu largement ceux qui ont profité de cette période de relâchement pour l'épingler.

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Il y a des nageurs qui se préparent au sein des universités américaines et qui ont participé presque à la même période aux championnats d'Europe. Ils ont gagné et battu des records. Comment ont-ils fait alors qu'ils étaient en période de repos ?

Dans nos archives Le Tunisien Aziz Dougaz retrouve Yuta Shimizu pour son entrée en lice à ThionvilleCampagne déplacée

Ils ont tout simplement fait valoir que pour leurs pays, un championnat d'Europe est important. Ils ont sûrement profité d'un repos actif, juste pour ne pas se laisser aller à un décrochage complet, qui aurait tout compromis. Le cas de Léon Marchand, quadruple champion olympique, septuple champion du monde, double champion d'Europe. Il possède, à 24 ans, un palmarès inédit dans l'histoire de la natation française.

Il vient de remporter le 400 m nage libre en 3'43"14 (avec un nouveau record de France), le 200 m papillon en 1'51"72 (première couronne européenne individuelle de sa carrière) et le bronze au relais 4x100 m 4 nages.

Tout cela maintenant relève du passé. Si cela se répétait, Jaouadi agirait autrement. Et comme il est jeune, il aura l'occasion de briller aux prochains JM. Reste cette campagne furieuse des douze millions de techniciens qui l'accusent et le traitent de tous les noms. Elle est déplacée. Il aurait pu décider tel, comme d'autres l'ont fait, de ne pas participer. Il a quand même pris le risque et on devrait lui épargner cet acquis de conscience, qu'en tant qu'homme responsable et intelligent il a parfaitement compris.

Ce jeune est un parfait successeur de son aîné Mellouli qui a su mener de main de maître sa carrière et rien ne l'avait empêché d'être partout et de tout rafler aussi bien en eau libre que dans les bassins de 25 ou 50 m. Il fera aussi bien. Le large public qui le soutient a pleinement confiance en lui. Parce que c'est le meilleur. Un point c'est tout.