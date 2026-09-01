Cote d'Ivoire: Fonction publique/Candidats déprogrammés des sessions 2025 et 2026 - Le remboursement des frais d'inscription prend fin le 4 septembre

Les candidats dont les concours ont été déprogrammés au titre des sessions 2025 et 2026, qui n'ont pas reçu les frais d'inscription en raison de l'impossibilité de les joindre ou d'effectuer des transferts de fonds sur les numéros de téléphone, ont été invités à se présenter à la direction des concours au Plateau, du mercredi 26 août au vendredi 4 septembre 2026.

Cela, en vue d'accomplir les formalités nécessaires au remboursement de leurs frais d'inscription, annonce le directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, à travers un communiqué en date du lundi 31 août 2026, citant le communiqué n°21/MFPMA/DGFP/DC/jmg du 24 août 2026.

Selon le communiqué, les personnes concernées peuvent accomplir les formalités liées à leur remboursement, dans les directions régionales du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration au cours de la période ci-dessus indiquée.

Par ailleurs, les intéressés sont priés de se présenter munis de la fiche d'inscription, du reçu de paiement, de la carte nationale d'identité et d'un numéro de téléphone personnel fonctionnel.

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Le directeur général de la Fonction publique rappel que toutes les personnes qui avaient un numéro de téléphone valide ont été remboursées via les paiements par mobile money comme le démontrent les données qui suivent : au titre de la session 2025, sur un effectif de 618 candidats, 550 ont été remboursés et il reste 68 personnes. S'agissant de la session 2026, sur un effectif de 988 candidats, 520 ont été remboursés et il reste 468 autres.

Pour toutes informations complémentaires, les intéressés sont invités à appeler les numéros suivants : 0150412296/0141413009/0595188035.